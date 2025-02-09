生育津貼加碼 苗縣人口仍續跌

各地競發生育津貼，但有錢未必能「催生」。苗栗縣人口持續下跌，各鄉鎮祭出金額不一的生育津貼，仍難止跌回升；通霄鎮去年七月推出全國最高的生一胎補助九萬元，成效仍待檢驗。南投縣草屯鎮三年前生育津貼從二萬加碼到四萬元，每年出生數未顯著變化。

苗栗縣除頭份市、竹南鎮因科學園區帶動人口成長，其他十六鄉鎮市人口遞減，與最高峰二○一四年五十六點七萬人相比，已減少三點四七萬人。苗栗縣府分析，去年新生兒出生數二三四八人，死亡數高達五六八○人，苗栗早已陷入「生不如死」。

為催出生育率，苗栗縣今年將生育津貼從每胎一萬元增為二萬元，鄉鎮市也祭出高額補貼，通霄鎮去年七月起，祭出每胎九萬元獎勵，卓蘭鎮、大湖鄉每胎五萬元，南庄鄉六萬至八萬元、三灣鄉二萬至五萬元等，目前效果尚不顯著。通霄鎮長張可欣說，每胎九萬分三年發放，鎮內國中小午餐免費，盼提高誘因。

彰化縣伸港鄉二○二○年推坐月子津貼，設籍滿一年的產婦，不管在家或去月子中心，都可領到一點六萬元，今年起提高到二萬元，加上縣府三萬元生育津貼，每胎可領五萬元。伸港鄉自二○二一年起到二○二四年，新生兒出生數從四○二人提升至四一五人，地方估計補助再提高連帶也會帶動出生數，但縣府統計，去年十二月伸港鄉出生數為四十三人，今年一月僅剩卅三人。

而彰化縣埤頭鄉生育補貼為一點五萬元，今年起提高一千元到一點六萬元，不過埤頭鄉去年十一月新生兒十七人、十二月十三人，今年一月暴增為廿八人；鄉公所指出，僅多一千元，就多十人有些誇張，是否為補助效益仍需觀察。

南投縣府生育津貼每胎一萬元，全國敬陪末座；草屯鎮公所二○一九年起發放每胎二萬元生育津貼，二○二二年加碼到四萬元，但分三年發放，草屯鎮每年迎接六百多名新生兒，在南投各鄉鎮市排第一。公所評估，除生育補助外，就業機會增加、托育便利也具催生效果。