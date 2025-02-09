台南迎春禮踩街 台東炸寒單開炸

台南迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華昨天上午在大東門城舉行，市長黃偉哲等人主持祭天儀典，晚間重頭戲鹿耳門聖母廟高空煙火秀；台東炸寒單（邯鄲）元宵活動昨天在南京路開炸，愛在元宵系列活動登場，煙火秀與炮炸寒單，讓遊客體驗震撼聲光與視覺感受。

乙巳年台南迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，昨天上午在台灣府迎春門（大東門城）舉行，黃偉哲偕副市長葉澤山及正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池等主持祭天儀典，為迎春禮揭開序幕。

晚間重頭戲聖母廟高空煙火秀，加入無人機燈光表演，分3階段共67分鐘高空煙火秀，及12座蜂炮城4萬發蜂炮，帶給民眾文化盛宴。

市府1976年起在大東門（迎春門）舉行「祭先農」祀典，視為迎春古禮儀俗，「遵循古禮祭典儀式，依照「春牛經」形制打造芒神和春牛，邀請在地藝術團隊「藝姿舞集」、仁德文賢國中舞龍隊等參與，踩街遊行由東門城出發，途經台灣府城隍廟，終點延平郡王祠。

台東炸寒單（邯鄲）昨天「開炸」，宣布「2025台東愛在元宵」系列活動登場。記者尤聰光／攝影

台東炸寒單元宵活動，昨天市公所在南京路「開炸」，宣布2025台東愛在元宵系列活動展開。市長陳銘風說，元宵節除傳統熱鬧神明遶境及炸寒單，以「愛」為主題舉行系列活動，高潮14日情人節在海濱公園國際地標晚會；公所廣場「千層的愛」藝術燈展先展出。

元宵晚會安排冠軍舞團Keep Dance Studio、結合科技與火舞旋舞炎表演、創作療癒型歌手魏嘉瑩，壓軸雙金歌王沈文程演出。還有煙火秀與炮炸寒單，市集、餐車提供服務。12日天后宮主辦聯合遶境，連續2天，池上鄉公所辦元宵擔飯遶境；玄武堂及邯鄲堂舉行逾20場炸寒單。活動詳情公布台東市公所官網。