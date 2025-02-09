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冷眼集／政府不作為 釀醫界世代對立

聯合報／ 本報記者林琮恩
台大醫院院長吳明賢表示，認同年輕醫師追求生活品質，台大總院已調整主治醫師評審機制，盼留住人才。本報資料照片
台大醫院院長吳明賢表示，認同年輕醫師追求生活品質，台大總院已調整主治醫師評審機制，盼留住人才。本報資料照片

健保實施卅年，不僅收支失衡，給付方式論量計酬，急重症科別未獲得足夠給付，醫師還要面臨隨時待命奔回醫院壓力，年輕醫師權衡生活品質，離開救命科別。台大院長吳明賢憂心醫療前景，屢次發聲批評，日前卻因「不該讓年輕醫師犧牲善良，才有應得報酬」一番話，遭醫界猛烈抨擊。

批評者認為吳以醫德勒索，對年輕醫師找到輕鬆又高薪工作應予肯定，也有支持者認為，台灣醫療體系要有人撐起急重症科別，否則將走向崩壞。輿論走向世代對立，背後是政府以政治考量，不願正視健保費率調漲使然，健保給付限縮，沒辦法給辛苦值班醫師合理薪資，吳明賢點出政策謬誤，卻成眾矢之的。

健保的財務困境眾所皆知，但如今健保已成政治問題而非醫療問題，每次只要調整保費費率，必遭民意反彈。為避免影響選舉，衛福部動作頻頻，先以健保瘦身計畫將諸多項目移出健保，又放任部分人士拿罕藥不該納入健保炒作，合理化公務預算撥補癌症、罕病等用藥，再再凸顯健保才過而立之年，卻已是風中殘燭，政府只看眼前利益，不敢打開調漲保費的潘朵拉之盒。

政府應正視健保財務困境，改革收費與支付制度，設法留住醫療人才，別讓醫界敢言之人獨扛世代對立砲火，否則二○三○年健保大限、醫療崩壞將成現實。

保費 健保 吳明賢 醫師

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