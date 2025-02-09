事多錢變少 年輕醫：難靠光環撐下去

台大醫院院長吳明賢日前指出，急重難科醫師出走，台大神外醫師被月薪七十萬挖走，該言論引發熱議。投入急重科的年輕醫師指出，過去醫師投入多少努力，可獲得同等報酬，訓練愈痛苦愈光榮，且過去醫師具光環，言行受人敬重，如今醫療環境，將愈多的工作與責任加諸在醫師上，薪資遭健保砍，現代已不是可以靠光環支撐的年代。

北市聯醫中興院區整合醫學科醫師姜冠宇說，過去醫師經痛苦的訓練，有機會在醫院獲得晉升，就算離開醫院自行開業，也能有不錯的獲利，如今年輕醫師沒太多機會晉升，患者也習慣找老醫師，新一代醫師不僅處於競爭劣勢，也是被健保壓榨最嚴峻的世代。

姜冠宇說，投入醫美得靠醫師額外付諸心力至國外進修，是年輕醫師職涯發展的新選項，吳明賢以「薪資」評斷急重難科醫師出走現象，是站在經營醫學中心的思維。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，這幾年房價、物價等都增加，但醫師薪資卻是長年持平，且醫療工作隨著科技、新藥等進展變得更複雜，醫師出走非單一因素造成，過去醫師具職業光環，加上職業受人敬重，具有無法用金錢衡量的價值，現在任職大醫院的醫師，很多只為「收入穩定」。

南部醫學中心急診醫師批評，現在急診病人愈收愈多、手術則是做愈多賠愈多，醫師推「自費醫療」會被說昧著良心，健保署如今還要推個別總額，若健保不能維持點值一點一元，不僅會讓醫療人球事件再現，也會加速醫師出走潮。