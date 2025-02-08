大樂透頭獎連6摃獎金累入下期 明天頭獎上看2.8億元

今（8）日大樂透頭獎又摃龜，累積連6摃，本期2.46億元的頭獎金累入下一期，明（9）日開獎的大樂透預估銷售1.5～1.7億元，頭獎預估上看2.8億元。

大樂透春節加碼的100萬元春節大紅包獎項，今天共開出15組，其中有14組為1注獨得100萬元獎金，1組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為16注。

大樂透春節加碼的10萬元春節小紅包獎項，今天共開出17組，其中15組為1注獨得10萬元獎金，2組由2注均分，每注獎金5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為19注。

大樂透春節加碼本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為03、10、12、15、18、20、24、37和39，春節小紅包獎號為45。大樂透彩券對中任6個，即中100萬元的春節大紅包獎項；對中當期任5個春節大紅包獎號及且對中春節小紅包獎號，則對中10萬元的春節小紅包獎項。

大樂透的春節加碼活動自1月24日起實施至2月12日元宵節，連續20天每天都開獎，除了例行獎項外，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項。

截至2月8日止，100萬元春節大紅包獎項已送出356組，10萬元的春節小紅包獎項送出538組。春節大紅包、小紅包各剩124組及262組，明天繼續開。