獨／台大醫院大修主治醫師評審制 院長：盼能留住人才

台大醫院院長吳明賢日前提到，健保資源錯置，醫院救命科別待遇差，年輕醫師「用腳投票」，新竹台大分院一年內4名神經外科醫師被以月薪70萬挖角，引發醫界討論，吳明賢被批評以醫德道德勒索。他今天表示，認同年輕醫師追求生活品質，台大總院已調整主治醫師評審機制，盼留住人才。

「我不是要批評年輕人，他們離開醫院反而是我們的責任，不是他們的責任。」吳明賢澄清說，醫界前輩認為醫學是志業而非職業，此想法卻被年輕世代認為是道德勒索。台灣急重難罕科別需要年輕醫師投入，就應務實改善制度，否則醫療將會崩壞。

所以他擔任院長期間，致力提高年輕主治醫師資源。台大醫院醫師除看診、手術外，還要扛下教學、研究責任。吳明賢說，台大醫院是「胡椒鹽（服務、教學、研究）」醫院，要兼顧各面向發展，確實讓醫師壓力甚鉅，但「制度符合人性，能吸引人才，才能永續發展。」

吳明賢說，台大總院去年通過主治醫師評審辦法，今年開始實施，過去兩年一次評審，要升任主治醫師，必須兼顧服務績效、教學成果、研究論文發表，且研究論文必須是第一作者或通訊作者才算數，但有些醫師善於開刀，不善寫論文，辦法修正後，擔任共同作者也算入研究績效，讓醫師適性發展，減輕負荷，盼留住人才。

引發討論的新竹台大分院神經外科人才流失，醫師除因薪資原因離開，也受隨時待命壓力影響。吳明賢表示，應醫院評鑑要求，新竹台大分院、竹北院區、竹東院區神經外科都必須主治醫師24小時待命，處理緊急手術，台大總院已派出神經外科主任至當地坐鎮支援，公立醫院薪資受制度規範，至高只能給到50萬，不比私立醫院甚至可以月薪近百萬，但至少要讓醫師生活品質受到保障。

吳明賢說，自己評論時事常被各界責罵，就連自己老師都說，台大院長不必太常對外發言，省得被罵，尤其再5年就要退休，自己也可以安靜度過，但針對健保制度、台灣醫療前景擔憂日漸沈重，實在無法置之不管，他願意當醫界的「烏鴉」，在退休前持續吶喊，盼搖動制度讓台灣醫療永續發展。