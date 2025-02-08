快訊

暗示台積電？美國喊對台晶片徵100%關稅 專家曝川普真正目的

聽新聞
0:00 / 0:00

外科醫師招3輪仍缺人 台大院長：健保續存但醫療將崩壞

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢今天接受本報專訪強調，並非指責年輕人，而是憂心健保否永續，急重難罕的患者能否得到醫治。本報資料照片
台大醫院院長吳明賢今天接受本報專訪強調，並非指責年輕人，而是憂心健保否永續，急重難罕的患者能否得到醫治。本報資料照片

台大醫院長吳明賢日前有感而發，指健保不應該讓醫師犧牲善良才能得到應得的補償。他的說法引起討論，有醫師對未來醫療人力憂心，但也有年輕醫師認為爭取生活與工作平衡不應被道德綁架。吳明賢今天接受本報專訪強調，並非指責年輕人，而是憂心健保否永續，急重難罕的患者能否得到醫治。

年輕醫師考量薪資與生活品質，紛紛用腳投票，救命科別投入者漸少。吳明賢表示，「年輕人是對的」。年輕人說要慢活，要工作與生活平衡，這個是他我這一代不敢想的，而且注重工作與生活平衡，「年輕人才是對的」，他近年努力提升台大人的待遇，就是希望讓他們留在醫學中心。

但吳明賢也提出他的擔憂，去年台大預計招募17位外科住院醫師，招募3輪仍有5個缺額，甚至有3人半路改選其他科別，這是過去未有的現象，健保資源分配再不往救命科別，未來五年後戰後嬰兒潮醫師退休，包括他自己，全台恐面臨急重難症沒有醫師的窘境，醫療體系面臨崩壞。

國內醫學生設有限額，每年人數固定，吳明賢表示，若健保制度不提供保障，年輕人「用腳投票」離開急重症科別，轉向不必待命，收入更多的五官科，皮膚科、醫美等科別任職，「不該指責年輕人往錢看，而該憂心健保可否永續經營，醫界傳統能否傳承。」

「年輕人逐水草而居，追求高薪不是壞事。」吳明賢表示，若制度設計良好，讓醫師做有價值的事，可獲得相應報酬，但現行健保支付並未追求論質計酬，直接反映在年輕醫師就業選擇，台大醫院今年除外科實習醫師招不到人，小兒科要招13人，也僅來了8人。

「內、外、婦、兒」等傳統科別失寵，除薪資待遇外，也因這些救命科別值班、待命需求高。吳明賢表示，自己常舉辦院內座談，認同年輕人追求生活品質，希望兼顧工作與生活想法。外科、兒科等醫師必需值班，隨時待命回醫院緊急手術，所賺薪資又比皮膚科等自費比率高的科別少，雙重打擊下，當然會走人。

吳明賢說，戰後嬰兒潮醫師5年後大量退休，中生代、新生代醫師取而代之，成為國內醫療支柱，健保危機日漸升溫，但健保總額每年由民眾、政府及雇主所繳保費挹注，因此健保不會倒。但總額有限讓民眾自費比率愈來愈高，支付制度論量而不輪質計酬，讓救命科沒人要做。他說，自己是戰後嬰兒潮一員，「很擔心退休後，急重難罕科別還在嗎？」

健保總額 年輕人 醫師

延伸閱讀

台大醫被高薪挖角？知情者曝動向：診所不會花70萬挖人

台大院長曝醫師為70萬薪出走 蘇一峰：該檢討的是國家醫療制度

2025台北國際書展／前副總統陳建仁蒞臨愛徒新書發表會　吳明賢活出行俠仗醫生命之道

影／台大院長吳明賢新書「行俠仗醫」 許金川讚：醫界新約聖經

相關新聞

全台冷颼颼…彰化36小時83人急病送醫 4人到院心肺功能停止

寒流來襲，彰化縣今晚最低溫約10度，消防局統計，彰化縣從7日上午8時到今晚8時共36小時，計有83人急病送救護，其...

北捷文湖線號誌異常急檢修 全線運行時間增

台北捷運文湖線中山國中站至文德站間今晚8點5分號誌出現異常，北捷指出，目前系統全線運行時間增加，維修人員檢修中。

大樂透頭獎連6摃獎金累入下期 明天頭獎上看2.8億元

今（8）日大樂透頭獎又摃龜，累積連6摃，本期2.46億元的頭獎金累入下一期，明（9）日開獎的大樂透預估銷售1.5～1.7...

900天燈照平溪夜空 侯友宜施放金蛇主燈許下這個願望

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。新北市長侯...

外科醫師招3輪仍缺人 台大院長：健保續存但醫療將崩壞

台大醫院長吳明賢日前有感而發，指健保不應該讓醫師犧牲善良才能得到應得的補償。他的說法引起討論，有醫師對未來醫療人力憂心，...

醫療體系崩壞逼出走 他嘆研究教學都是奢侈追求

台大醫院院長吳明賢日前提到，因為給付不合理、資源錯置，導致年輕醫生不願投入急重症科別，不應該讓醫師犧牲善良才能得到補償，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。