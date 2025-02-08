全台冷颼颼…彰化36小時83人急病送醫 4人到院心肺功能停止

寒流來襲，彰化縣今晚最低溫約10度，消防局統計，彰化縣從7日上午8時到今晚8時共36小時，計有83人急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院心肺功能停止），由於溫度持續下探，消防局呼籲民眾仍做好保暖，如有不適須盡速就醫。

消防局指出，這4人OHCA病患，均為男性，年齡從65歲到74歲，分別住在大村、福興、花壇、伸港。

今天全天都籠罩著低溫，到夜裡越晚越冷，從7日上午8時到今晚8時共36小時統計，共有83人急病送救護，而平時36小時的平均數是78人，確有較高情形。

消防局表示，這波寒流氣溫仍會持續下探，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩出來，也可考慮戴帽子、圍圍巾，或穿比較高領衣服，避免冷風導致氣管、血管易收縮引起不適，也可考慮多層次穿搭，手腳容易冰冷的人，可戴手套、穿較厚的襪子。

由於藝人大S疑因感染流感在日本猝死，消防局呼籲民眾，近日流感嚴重，加上天氣寒冷，民眾如有身體不適，應即時就醫，不要延誤病情。

彰化縣生局也建議民眾，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。