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中台灣元宵燈會開幕 盧秀燕認證最美主燈「不是醜美」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
女媧主燈此前被說「醜美」，現場仍有不少民眾前來看女媧點燈。記者陳敬丰／攝影
女媧主燈此前被說「醜美」，現場仍有不少民眾前來看女媧點燈。記者陳敬丰／攝影

台中市政府舉辦2025中台灣元宵燈會，今晚在台中市中央公園開幕，點亮女媧造型主燈。市長盧秀燕說，第一次看到女媧燈亮，「好辣」，顏值超乎想像，不是別人說的「醜美」，而是全國最美，歡迎各縣市來PK；她也提到，立法院長韓國瑜答應下周來台中看燈會。

今年中台灣元宵燈會主題是「蛇現幸福」，展期從今天開始到23日，為期16天，是近5年最長的燈會；主燈是創世神話的女媧女神，每半小時和整點點燈展演，可以前後移動，爬行在中央公園的土坡上。不過此前主燈亮相，不少人認為造型不好看，頂多是「醜美」。

盧秀燕今天下午6時半與立法院副院長江啟臣等人為燈會開幕，點亮女媧主燈；現場氣溫只有攝氏11度左右，仍有不少民眾頂著寒風看燈會。盧說，女媧的顏值超乎想像，是全國最美的主燈女神，因為她看過各縣市的主燈，有這個自信，其他縣市若不服氣，「歡迎PK」。

盧秀燕提到，前2天到立法院開新丁粄節記者會，遇到韓國瑜和其他立委，有親口邀請他們來台中看燈會，不過韓的媽媽昨天正好過97歲生日，今天家人聚餐，院長無論如何要陪伴母親與家人，答應下周一定會來；盧也送出一盆蘭花，祝韓媽媽松柏長青。

盧秀燕表示，今年是中台灣元宵燈會25周年，不但是全國最精采，也因為中央公園占地67公頃，燈會主要範圍廣達15到20公頃，是全台規模最大的燈會之一，1天可能看不完，要看2、3天；這2天天氣寒冷，民眾可以和家人、愛人一起逛燈會，攜手抱緊緊，感情更升溫。

觀旅局指出，今年燈會由5個局處打造9大特色燈區，除了觀旅局推出的主燈，建設局、農業局、教育局與民政局都有推出燈區，總共超過百組燈組，每天也有搭配的主題市集與青創市集，可以從白天逛到晚上；現場發放甜甜蛇造型小提燈，每天下午3時半開放排隊、4時領取。

中台灣元宵燈會開幕，點亮女媧造型主燈，市長盧秀燕誇是「全台最美，不服PK」。記者陳敬丰／攝影
中台灣元宵燈會開幕，點亮女媧造型主燈，市長盧秀燕誇是「全台最美，不服PK」。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（前排中）表示，有邀請立法院長韓國瑜來台中看燈會，韓答應下周來看。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（前排中）表示，有邀請立法院長韓國瑜來台中看燈會，韓答應下周來看。記者陳敬丰／攝影
中台灣元宵燈會設有9大特色燈區、上百座燈組，占地15到20公頃。記者陳敬丰／攝影
中台灣元宵燈會設有9大特色燈區、上百座燈組，占地15到20公頃。記者陳敬丰／攝影
台中市中央公園氣溫約攝氏11度，民眾不畏寒冷來看燈會開幕。記者陳敬丰／攝影
台中市中央公園氣溫約攝氏11度，民眾不畏寒冷來看燈會開幕。記者陳敬丰／攝影

燈會 盧秀燕 韓國瑜

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