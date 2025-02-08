900天燈照平溪夜空 侯友宜施放金蛇主燈許下這個願望

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。新北市長侯友宜帶領貴賓一起施放20呎高金蛇主燈，五光十色的光雕秀「蛇」進來，民眾驚呼連連。侯友宜寫下「雲開風浪平，溪手向前行」願望，希望國家能夠團結前行。

今晚平溪好天氣，平溪國中擠滿民眾，但天氣冷颼颼，寒風直吹，有人冷到發抖，大家頭帽、圍巾、大衣包緊緊，不畏寒流，與家人、朋友在天燈寫下願望後點燃升空。6點15分第一波天燈施放，一直到晚間9點15分共有9波，民眾看著天燈冉冉千空，驚喜連連。

今晚首次呈現的「天燈蛇影」光雕秀，栩栩如生的金蛇在地面上盤旋舞動，靈巧地在天燈與施放民眾之間交錯前行，最終停留於主燈之前，營造出「好運蛇進來」的震撼畫面。

侯友宜第二波施放，與美國在台協會處長谷立言、觀光旅遊局長楊宗珉等人一起在主燈題字，侯友宜寫下「雲開風浪平，溪手向前行」，他說，希望我們的國家大家都能夠團結為人民，團結為這塊土地，國家需要像平溪一樣，攜手同行，風也平了、浪也平了。谷立言則寫下「美台尚勇」。

活動代言人李多慧也登場與現場民眾共同施放天燈，她用韓文寫下「蛇年行大運」，並用韓文念出來，她說今年的願望是在台灣活動久久，大家身體健康、賺大錢。