快訊

明明按讚影片…不認造謠仔是乾兒子 張蘭帳號被封急了：會斷8千員工生計

高雄分屍案3老婦遭毒手 凶嫌不認罪！高大成：找到頭顱成關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

900天燈照平溪夜空 侯友宜施放金蛇主燈許下這個願望

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。記者游明煌／攝影
新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。記者游明煌／攝影

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。新北市長侯友宜帶領貴賓一起施放20呎高金蛇主燈，五光十色的光雕秀「蛇」進來，民眾驚呼連連。侯友宜寫下「雲開風浪平，溪手向前行」願望，希望國家能夠團結前行。

今晚平溪好天氣，平溪國中擠滿民眾，但天氣冷颼颼，寒風直吹，有人冷到發抖，大家頭帽、圍巾、大衣包緊緊，不畏寒流，與家人、朋友在天燈寫下願望後點燃升空。6點15分第一波天燈施放，一直到晚間9點15分共有9波，民眾看著天燈冉冉千空，驚喜連連。

今晚首次呈現的「天燈蛇影」光雕秀，栩栩如生的金蛇在地面上盤旋舞動，靈巧地在天燈與施放民眾之間交錯前行，最終停留於主燈之前，營造出「好運蛇進來」的震撼畫面。

侯友宜第二波施放，與美國在台協會處長谷立言、觀光旅遊局長楊宗珉等人一起在主燈題字，侯友宜寫下「雲開風浪平，溪手向前行」，他說，希望我們的國家大家都能夠團結為人民，團結為這塊土地，國家需要像平溪一樣，攜手同行，風也平了、浪也平了。谷立言則寫下「美台尚勇」。

活動代言人李多慧也登場與現場民眾共同施放天燈，她用韓文寫下「蛇年行大運」，並用韓文念出來，她說今年的願望是在台灣活動久久，大家身體健康、賺大錢。

12日元宵節當天在十分廣場有第二場天燈施放活動，「2025新北市平溪天燈節」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客官方IG或「2025新北市平溪天燈節」官方網站查詢。

活動代言人李多慧也登場與現場民眾共同施放天燈，她用韓文寫下「蛇年行大運」。記者游明煌／攝影
活動代言人李多慧也登場與現場民眾共同施放天燈，她用韓文寫下「蛇年行大運」。記者游明煌／攝影
新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。記者游明煌／攝影
新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。記者游明煌／攝影
新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。記者游明煌／攝影
新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。記者游明煌／攝影
新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。記者游明煌／攝影
新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。記者游明煌／攝影
活動代言人李多慧也登場與現場民眾共同施放天燈，她用韓文寫下「蛇年行大運」。記者游明煌／攝影
活動代言人李多慧也登場與現場民眾共同施放天燈，她用韓文寫下「蛇年行大運」。記者游明煌／攝影

天燈 平溪

延伸閱讀

影／平溪天燈節 金蛇、天燈共舞「好運蛇進來」

新北淡水清潔隊年節辛勞清運 市長侯友宜慰勉並調升福利

新北淡江大橋明年初通車 市長侯友宜力拼輕軌過橋順利核定

新北市長侯友宜宣布 調升清潔隊員觀摩費每人4,100元

相關新聞

寒流還要凍2天 下周回暖水氣增、各地再迎雨

受寒流影響，各地非常寒冷，中央氣象署預報員張承傳表示，明天到下周一清晨北部、中部仍有10度以下低溫，尤其苗栗明天清晨恐下...

寒流防凍！北市昨晚至今5人到院前無心跳 1人急救中

受寒流影響，全台急凍，台北市消防局統計，從昨晚至今天下午，非創傷OHCA(到院前心肺功能停止)死亡案件共計5人；送醫4件...

影／雖是補班日仍有3千人湧太平山 持續低溫有機會追雪

今天至下周一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，宜蘭太平山遊樂區今天兩度降下冰霰，補班日仍吸引超過3000人衝上山追雪，園...

口交屬於「危險性行為」 醫曝患者喉嚨痛3個月竟是淋病

網紅牙醫史書華離婚判決日前出爐，內容提到他與外遇對象的訊息中，出現「我真的很會口交嗎」等內容。泌尿科醫師指出，口交其實算...

提升高雄機場運量 華航3月底大型客機飛首爾、大阪

為提升觀光運能，中華航空公司預計3月底在高雄國際機場增加A330-300大型客機服務，投入高雄飛首爾、大阪航線，2航線每...

900天燈照平溪夜空 侯友宜施放金蛇主燈許下這個願望

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，施放9波天燈，每波100盞同時升空，900盞天燈照亮平溪夜空。新北市長侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。