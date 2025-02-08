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海線地區罹癌統計出爐 結果罹患這個癌症最多

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
光田向上院區與沙鹿區三鹿里和龍井區山腳里里長簽署社區合作，守護兩大社區近1萬7千人健康。記者黑中亮／攝影
光田向上院區與沙鹿區三鹿里和龍井區山腳里里長簽署社區合作，守護兩大社區近1萬7千人健康。記者黑中亮／攝影

依據衛生福利部最新癌症登記報告，全台新發生癌症人數突破13萬人，光田癌症中心統計台中海線地區超過600例個案，發現其中以大腸直腸癌為最多，其次是乳癌肺癌及肝癌，同時考量癌國內症發生年齡有下降趨勢，因應罹癌人數不斷增加，積極推動癌症友善關懷社區行動。

光田綜合醫院表示，國人「聞癌色變」，院內統計發現近來罹癌人數不斷增加，以大腸直腸癌235例為最高，其次是乳癌151例、肺癌118例、肝癌110例，因而召癌友、家屬及社區民眾參與，在新落成的向上院區舉辦「癌友友善社區關懷倡議」，友善推動關懷社區認識癌症預防。

社區醫療副院長沈錳碩表示，向上院區首先結合里長簽署社區合作，與周圍的沙鹿區三鹿里和龍井區山腳里，守護這兩大社區近1萬7千人健康，為癌友創建溫暖的支持環境，資源中心個案管理師及臨床心理師主動介紹癌症資源及心理支持服務，幫助癌友全面提升生活品質。

癌症中心主任郭集慶表示，自今年起，為降低國人癌症發生率及死亡率，國民健康署今年起放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌（HPV）檢測服務，只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢，以期早期發現、早期治療。

光田綜合醫院在院內設置五大癌症免費篩檢健康服務站，守護院區附近兩大社區近1萬7千人健康。記者黑中亮／攝影
光田綜合醫院在院內設置五大癌症免費篩檢健康服務站，守護院區附近兩大社區近1萬7千人健康。記者黑中亮／攝影
光田綜合醫院在院內設置五大癌症免費篩檢健康服務站，守護院區附近兩大社區近1萬7千人健康。記者黑中亮／攝影
光田綜合醫院在院內設置五大癌症免費篩檢健康服務站，守護院區附近兩大社區近1萬7千人健康。記者黑中亮／攝影

乳癌 癌症 肺癌

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