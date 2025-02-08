快訊

川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意

大S頭七邱瓈寬現身弔唁 雙方最後對話內容曝光

西洋棋大戰DeepSeek靠「陰險這招」贏ChatGPT 大師吐槽：要重新嗎？

台北書展倒數2天人流不減 國際版權交流熱絡

中央社／ 台北8日電

台北國際書展倒數第2天，寒流補班日人潮依舊滿滿，不只一般民眾、甚至有外國面孔穿梭其中觀察好書，國際圖書版權經紀人譚光磊也樂見書展逐步邁向國際版權交易平台模樣。

譚光磊今天與中央社記者分享，今年書展兩個主打英文書攤區，不約而同推出「台灣專區」，從「複眼人」、「鬼地方」、「房思琪的初戀樂園」到今年抱回美國國家圖書獎的「臺灣漫遊錄」英譯本，滿滿陳列，就像是多年來台灣文學外譯成果。

他坦言，相較日韓，台灣圖書外銷較具挑戰，得逐步累積市場。但當外譯本越來越多，等於累積了更龐大的資料庫，可供外國版權買家團參考。而這群專業國際版權人才更是台書外輸的重要一環。

譚光磊回憶，台灣較早有規模性邀請國際出版買家團計畫，可回溯至2012年，當時台北國際書展主辦方邀請專業買家參訪，然而由於各家出版社外語翻譯作品不多，也缺乏海外推銷經驗，成效有限。

2013年作家龍應台出任文化部長後，陸續推動版權研習營，不只邀請國際出版人商務參訪、買賣版權，更請他們開課傳授各國書市推銷秘訣，教台灣出版業者如何讓外國買家聽了馬上眼睛一亮。

「圖書版權交易除了要有書，更一定要有人。」譚光磊認為全球書展那麼多，吸引國際出版人願意來台灣的原因，就是因為超過10年、慢慢累積的人脈網絡、國際出版人間因緣際會在台灣相聚建立的「橫向情誼」。

例如，今年專門從事日文童書的泰國出版人，就和譚光磊開心分享：「原來這麼多日本出版社來，那以後我來找她們就方便了。」韓國代理除了能與台灣出版社介紹韓文書，也可以和日本出版社談生意，同時和歐美編輯聊如何「韓書外推」。

譚光磊認為營造好的買家團關係，也像作國民外交，「當他們來過台灣、留下美好印象，就像把種子帶回各自國家扎根發芽。」他期待這個美麗的書展風景，能一屆屆累積影響力，把好書帶到全世界。

台北國際書展 台灣文學 日本

延伸閱讀

2025台北國際書展／「文學力量能夠跨越時空」人權館精彩講座3連發 推薦書、亮點一次看

2025台北國際書展／舒國治不寫美食改談電影！新書《閒中觀影》分享淵源與創作人生

2025台北國際書展／cama café品牌角色變身繪本IP！《彼諾奇幻之旅》簽售會分享奇幻創作之旅

2025台北國際書展／白先勇現身開講！分享青春版《牡丹亭》上演20年的羈絆與崑曲文化復興的期盼

相關新聞

寒流還要凍2天 下周回暖水氣增、各地再迎雨

受寒流影響，各地非常寒冷，中央氣象署預報員張承傳表示，明天到下周一清晨北部、中部仍有10度以下低溫，尤其苗栗明天清晨恐下...

寒流防凍！北市昨晚至今5人到院前無心跳 1人急救中

受寒流影響，全台急凍，台北市消防局統計，從昨晚至今天下午，非創傷OHCA(到院前心肺功能停止)死亡案件共計5人；送醫4件...

影／雖是補班日仍有3千人湧太平山 持續低溫有機會追雪

今天至下周一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，宜蘭太平山遊樂區今天兩度降下冰霰，補班日仍吸引超過3000人衝上山追雪，園...

口交屬於「危險性行為」 醫曝患者喉嚨痛3個月竟是淋病

網紅牙醫史書華離婚判決日前出爐，內容提到他與外遇對象的訊息中，出現「我真的很會口交嗎」等內容。泌尿科醫師指出，口交其實算...

提升高雄機場運量 華航3月底大型客機飛首爾、大阪

為提升觀光運能，中華航空公司預計3月底在高雄國際機場增加A330-300大型客機服務，投入高雄飛首爾、大阪航線，2航線每...

去年各縣市旅宿業管理績效出爐 基隆市為全台唯一丙等

交通部觀光署考核去年度地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果出爐，桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。