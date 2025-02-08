去年各縣市旅宿業管理績效出爐 基隆市為全台唯一丙等

交通部觀光署考核去年度地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果出爐，桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及宜蘭縣等8縣市獲特優，而雲林縣及南投縣僅為乙等，基隆市則為全台唯一丙等縣市。

交通部觀光署表示，去年度地方政府旅宿業管理輔導績效考核，以2023年8月至去年7月為考核區間，檢視「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等3大面向，目的在瞭解地方政府執行情形與困難突破，透過專家學者診斷，提供地方政府管理精進建議。

觀光署表示，此次獲特優縣市為桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及宜蘭縣；優等為彰化縣、金門縣、台北市、屏東縣、嘉義縣、新竹縣、台東縣及澎湖縣；甲等為花蓮縣、苗栗縣及新竹市；乙等為雲林縣及南投縣；丙等為基隆市。

觀光署指出，根據考核結果發現，地方政府會因應轄區特性，採行創新或重點管理模式，以獲特優8縣市為例，桃園市政府推動環保旅店及環保標章旅館成效卓著；連江縣政府推動無障礙設施，區分為高齡友善、親子友善及女性友善；嘉義市政府就非法旅宿採「一對一輔導」；高雄市政府推動性別友善旅宿、穆斯林友善認證。

另外，台中市政府針對非法旅宿，透過檢舉及獎金制度與民眾合作；新北市政府針對日租套房建置管理系統；台南市政府運用地理資訊系統技術，更新查詢圖台，強化即時動態資訊；宜蘭縣政府於非法及合法旅宿管理制度相當完備，且稽查執行比率較前年提升。

觀光署表示，將要求考核績效未達甲等縣市政府限期提出改善措施，同時藉由經費補助、法規研習、適切修法、定期公布查處績效等措施，協助克服旅宿業管理困境，保障旅客權益及安全。