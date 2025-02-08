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旅宿業績效出爐 8縣市列特優

中央社／ 台北8日電

交通部觀光署今天公布113年地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果，其中桃園市等8縣市列特優，但雲林縣及南投縣為乙等，基隆市丙等。觀光署說，將要求未達甲等縣市限期提改善措施。

為保障各縣市旅宿品質，交通部觀光署每年都會視當年度旅宿市場與環境變化，因時制宜滾動式精進修正評比項目，透過考核小組的檢視，導引及督促地方政府落實旅宿業輔導，並加強管理措施等積極作為。

觀光署今天發布新聞稿公布113年地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果，其中桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及宜蘭縣等8縣市榮獲特優。

觀光署說，桃園市政府推動環保旅店及環保標章旅館成效卓著；連江縣政府大力推動無障礙設施，區分為高齡友善、親子友善及女性友善；嘉義市政府就非法旅宿採「一對一輔導」了解業者營業狀況及合法申請過程所面臨到的困境；高雄市政府推動性別友善旅宿、穆斯林友善認證，用心規劃並執行。

台中市政府針對非法旅宿，透過檢舉及獎金制度與民眾合作；新北市政府針對日租套房建置管理系統，積極查處值得肯定；台南市政府運用地理資訊系統技術，更新查詢圖台，強化即時動態資訊；宜蘭縣政府於非法及合法旅宿管理制度相當完備，且稽查執行比率較前年提升，值得肯定。

根據觀光署公布的名次，優等縣市為彰化縣、金門縣、台北市、屏東縣、嘉義縣及新竹縣、台東縣及澎湖縣；甲等為花蓮縣、苗栗縣及新竹市；乙等縣市為雲林縣及南投縣；丙等縣市為基隆市。

觀光署指出，雲林縣、南投縣及基隆市的績效較差，主因在查處非法旅宿的績效不好，評等委員都有建議這3縣市需加強稽查。

觀光署說，會持續要求考核績效未達甲等的縣市政府限期提出改善措施，同時藉由經費補助、法規研習、適切修法、定期公布查處績效等措施，協助克服旅宿業管理上的困境。

113年度地方政府旅宿業管理輔導績效考核，以112年8月至113年7月為考核區間，於113年第4季邀請專家學者組成績效考核小組，檢視「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等3大面向，目的在瞭解各地方政府執行情形與困難突破，透過專家學者診斷，提供地方政府管理層面的精進建議。

績效 觀光署

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