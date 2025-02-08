聽新聞
0:00 / 0:00
影／雖是補班日仍有3千人湧太平山 持續低溫有機會追雪
今天至下周一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，宜蘭太平山遊樂區今天兩度降下冰霰，補班日仍吸引超過3000人衝上山追雪，園方表示，持續低溫仍有下雪機會，提醒民眾若要上山，務必注意管制資訊，並備妥保暖裝備。
林業及自然保育署宜蘭分署轄下的太平山國家森林遊樂區，今天清晨溫度在攝氏零下2度至零度間，民眾預期有降雪可能，一早就有人在入口售票站排隊等候，雖然未如預期降雪，但上午8時30分起太平山莊及翠峰湖區陸續下冰霰，下午3時30分又下一波，銀白世界的美麗景致仍讓追雪民眾樂得歡呼大讚超級美。
宜蘭分署統計，今天到傍晚5時入園人數已超過3000人，山區氣溫仍低，若持續低溫仍有下雪的機會，明天的開園時間將會在工作人員巡視完畢，視道路是否結冰機動調整並在官網公布，民眾若要上山，請隨時注意園區資訊及管制措施，並備好保暖裝備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言