影／雖是補班日仍有3千人湧太平山 持續低溫有機會追雪

今天至下周一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，宜蘭太平山遊樂區今天兩度降下冰霰，補班日仍吸引超過3000人衝上山追雪，園方表示，持續低溫仍有下雪機會，提醒民眾若要上山，務必注意管制資訊，並備妥保暖裝備。

林業及自然保育署宜蘭分署轄下的太平山國家森林遊樂區，今天清晨溫度在攝氏零下2度至零度間，民眾預期有降雪可能，一早就有人在入口售票站排隊等候，雖然未如預期降雪，但上午8時30分起太平山莊及翠峰湖區陸續下冰霰，下午3時30分又下一波，銀白世界的美麗景致仍讓追雪民眾樂得歡呼大讚超級美。