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台灣燈會兒美館也有超美燈光秀 6時段延長夜間開館

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
日本知名照明設計師岡安泉為桃園市兒童美術館的建築規劃燈光設計，運用燈光語言賦予建築生命，讓夜晚的兒美館展現全新面貌。圖／文化局提供
日本知名照明設計師岡安泉為桃園市兒童美術館的建築規劃燈光設計，運用燈光語言賦予建築生命，讓夜晚的兒美館展現全新面貌。圖／文化局提供

日本知名照明設計師岡安泉為桃園市兒童美術館的建築規劃燈光設計，運用燈光語言賦予建築生命，讓夜晚的兒美館展現全新面貌。

2025桃園燈會期間，桃園市兒童美術館外觀將燈光展演，配合2025桃園燈會於今起至2月24日期間，每日晚間5點至10點，桃園市兒童美術館外觀將燈光展演，每小時整點開啟以「呼吸」主題的裝置5分鐘，間隔10分鐘後，再開啟以「追逐」主題的裝置5分鐘，再次間隔10分鐘，以此30分鐘為一個循環，依次循環至10點。

山本理顯設計工場與台灣石昭永建築師事務所，聯手規畫的桃園市立美術館母館與桃園市兒童美術館，以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為設計理念，建築外觀融入「藝術山丘」的斜坡道設計，及帶有柔軟曲線的遮陽板外牆，展現自然與藝術的和諧共融。

而美術館建築的燈光設計，山本理顯設計工場表示，針對外部照明，規畫時為使來往行人及車輛避免眩光，並提升夜間的視覺舒適度、兼顧青塘園的生態多樣性，因此在外牆燈光設計上，以向上投射形成立面漫光至周邊為主，至於景觀照明，配合公園的特性，採用低照度友善生態設計為考量。

石昭永建築師事務所補充說，看似簡單的燈管設置藏有巧思，燈管置於曲線的遮陽板與建築本體玻璃帷幕之間，光是走線與安裝規劃花費半年以上的反覆討論，後續施工又花了半年多，最後以250組，每組150公分，總長度 375公尺的燈具設備來烘托建築之美。

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，透過岡安泉的燈光設計，更可以強調外牆曲線的遮陽板，讓白色的建築外觀添增表情，在夜晚成為增添城市風情的亮點地標。

2025桃園燈會期間，桃園市兒童美術館增加6場次的夜間開館，分別於2月14日至23日期間的周五至周日，延長開館至晚上8點，歡迎大小朋友前來參觀。未滿18歲、65歲以上民眾免費參觀，桃園市民享優待票50元，票價資訊詳見桃園市立美術館官方網站。

日本知名照明設計師岡安泉為桃園市兒童美術館的建築規劃燈光設計，運用燈光語言賦予建築生命，讓夜晚的兒美館展現全新面貌。圖／文化局提供
日本知名照明設計師岡安泉為桃園市兒童美術館的建築規劃燈光設計，運用燈光語言賦予建築生命，讓夜晚的兒美館展現全新面貌。圖／文化局提供

建築師 桃園 設計師

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