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寒流還要凍2天 下周回暖水氣增、各地再迎雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受寒流影響，各地非常寒冷。本報資料照
受寒流影響，各地非常寒冷。本報資料照

寒流影響，各地非常寒冷，中央氣象署預報員張承傳表示，明天到下周一清晨北部、中部仍有10度以下低溫，尤其苗栗明天清晨恐下探6度。周一白天起溫度回升，各地可回到20度以上，但周二南方雲系北移，中南部有降雨機會，周三加上鋒面影響，各地都有雨且溫度略降，周五白天至周六才會再回溫。

張承傳表示，明天持續受寒流影響，清晨高雄以北、宜花東地區僅7到10度，苗栗6度、屏東約11度，白天稍微回溫，北部、東半部及東北部約14至16度，其他地區18至20度，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北地區也有零星雨。

張承傳指出，下周一清晨還是很冷，台北約12度，北部、中部8至9度，南部約11度，東部13度，白天起回溫，北部可達20、21度，中南部也有21、22，東部為18至20度。周二溫度再回升，西半部約22至24度，東半部21至22度。

他表示，明天至下周二白天前降雨較少，但周二晚間起南方雲系北移，南部有局部短暫陣雨，周三加上鋒面影響，中南部及東南部有短暫雨，北部及東半部則為局部短暫雨，各地雲多有雨再轉涼，屆時北部約18、19度，中南部19至21度，東部21、22度。

他指出，下周四東北季風增強，水氣再增多，北部、東北部有局部短暫雨，且北部、東北部及中南部再略降1度左右 ，並影響到周五。周五白天東北季風減弱，到周六逐漸回溫，周五、周六迎風面北部及東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星雨，其他地區多雲。

降雪部分，張承傳表示，明天白天後因水氣減少，較沒有降雪機會，但下周一晚間到周二金門、馬祖及本島西半部要留意低雲跟霧影響能見度。

寒流 東北季風 降雪

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