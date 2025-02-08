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寒流影響 9日高雄以北低溫探6度

中央社／ 台北8日電
寒流影響越晚越冷，許多民眾上街都穿上厚重禦寒衣物。記者潘俊宏／攝影
寒流影響越晚越冷，許多民眾上街都穿上厚重禦寒衣物。記者潘俊宏／攝影

中央氣象署表示，受到寒流影響，明天高雄以北、宜花東低溫下探攝氏7到10度，苗栗甚至有機會出現6度低溫，白天氣溫會比今天再高一些，降雨也會再少一點。

寒流發威，中央氣象署持續針對20縣市發布低溫特報，8日至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，今天晚至明天雲林以北、宜蘭、花蓮、台東及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；連江地區有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）為苗栗縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）為南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署預報員張承傳向中央社記者表示，受寒流影響明天高雄以北、宜花東低溫下探7度到10度，苗栗也只有6度低溫，屏東為11度到12度，白天高溫會比今天高一些，北部、東北部為14度到16度，其他地區18度到20度，降雨會比今天少一點。

張承傳表示，寒流預計影響到10日，天氣都會比較寒冷，10日清晨低溫稍微回溫，台北低溫約落在12度左右，但部分地區仍有10度以下低溫，白天起寒流減弱，溫度逐漸回升，北部高溫約19度到20度，中南部約21度到22度。

張承傳說，11日是未來一週最暖的一天，北部高溫約24度，中南部約23度到24度，東半部為22度到23度，11日晚上起南方雲系北移，南部將有短暫陣雨，12日起鋒面接近，北部、東北部有局部短暫雨，南部也有局部短暫陣雨，溫度上也因為下雨，高溫略為下降。

張承傳表示，13日上半天仍有水氣，中南部跟東南部有局部短暫雨，溫度上東北季風增強，北部高溫下降至18度左右，中南部不受影響，14日白天東北季風減弱，15日就會回溫。

張承傳提醒，10日晚上起到12日西半部跟金馬地區要留意霧的狀況。

寒流 氣溫

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