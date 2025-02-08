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柯潤家「人間」陶偶展 生命嚴霜融創作看市井百態

中央社／ 嘉義縣8日電

嘉義新銳陶藝家柯潤家「人間」陶偶創作展，即日起至2月底在竹崎文化藝術基金會展出，她將生命歷經的嚴霜都化為作品，描述市井小民生活百態，關懷周邊人群。

柯潤家陶偶創作展今天舉辦開幕茶會，已退休的嘉義市政府前民政處副處長柳明宏表演吹奏長笛，為活動暖場，親妹妹「網紅」柯莉絲汀、中正大學戰略暨國際事務研究所所長楊志和夫婦也前來加油。

無黨籍嘉義縣議員、竹崎文化藝術基金會董事長何子凡致詞說，柯潤家作品有生命力，描述市井小民、社會百態，有故事性，像已故雕塑大師朱銘的人間系列，關懷生活周邊的人群。每一尊陶偶都是獨一無二，給予不同的個性，都要耗費1個月左右才能完成。

柯潤家說，媽媽是美術老師，所以從小就拿著筆畫畫，國小到大學都是讀美術班與相關科系。26歲時遭遇人生最嚴峻的時刻，父親得癌症離開人世，她的大女兒因為罕見疾病也走了，自己又出了一場車禍，領悟了「明天與意外」哪個會先來是無法掌控的，就把自己原有的工作辭掉開始藝術創作。

柯潤家感謝丈夫的支持，因為當藝術家是一個會餓死的行業，所以賺錢的事就交給老公，一直從事藝術創作到今天。後來又生了2個「很健康」的孩子，但他們是過動兒又有亞斯伯格症及學習障礙，她時常不是在學校道歉，就是前往學校道歉的路上。

「人生就像在寫一份永遠不會及格的考卷，別人可能覺得你沒讀書、不認真教小孩，孩子才會變成這樣」，柯潤家描述自己的處境是有苦難言，雖為孩子做了很多努力，有時還會覺得無助，覺得自己像沒用的人。

柯潤家說，但她沉醉捏陶，在創作過程中得到成就感與慰藉。此次展出的每尊陶偶都反映她經歷過的事並附有文字說明，有執著、固執、泰然、不在乎別人怎麼看，有些則是天真的、對這世界有點不滿的；這次展品的擺設，件件都關連，像在互相對話。

柯潤家強調，歡迎參觀者用自己的方式來讀這些作品。柯潤家1981年出生，這是她21年來第2次個展。

人生 嘉義

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