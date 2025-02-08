繁殖小丑魚40品系行銷14國 十大神農獎薛雍霖今獲表揚

彰化青農薛雍霖因不服氣被指為「草莓族」世代，研究所畢業後創業繁殖小丑魚，歷經12年培養市場接受度高的品系有40種，外銷日、韓等14個國家，獲全國十大神農獎，今接受縣政府和縣農會表揚。

彰化縣農會和縣政府今表揚優秀傑出農民，得獎農民展示農產品，薛雍霖笑稱全場唯一會活動的農產品就是水族箱裡小丑魚。他又說，成功培育一種新品系需2至3年，過程像「燒錢」，淘汰品系不可勝數，市場接受度的被保留下來，就是大家今看到的。

薛雍霖念鹿港高中水產養殖科，畢業升學澎湖科大水產養殖系，跟教授一起做小丑魚繁殖，讀水產養殖研究所時繼續研究，回家鄉福興鄉創業時毫無懸念的在研究基礎上繁殖小丑魚，有人以為繁殖觀賞魚很好賺，薛雍霖說，繁殖食用魚利潤更高，但他願意投入藍海，期待人工養殖替代捕撈野生以保護自然生態。

創業過程遭遇技術、資金、行銷等困難，薛雍霖常以「頭已經洗下去」自稱只能往前走，從每次繁殖的魚挑出體形、顏色、斑紋做純化，像孔雀魚一樣培育新品系，新品系得到漁業研究單位協助做疫病防治，可順利行銷外國，他很感謝彰化區漁會關心，對他的事業助益良多。