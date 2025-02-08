雅勝屠宰場停止宰牛 北部2/3牛肉品業者生計受衝擊赴農業部抗議

位於桃園的雅勝屠宰場於農曆年後停止屠宰牛業務，新竹以北近2/3牛肉肉品業者遲遲無法開工，今有近10位肉品業者北上至農業部陳請，盼能早日復宰。

據悉，雅勝屠宰場因屠宰線老舊，一直被檢舉，決定停掉牛隻的屠宰線，也於農曆年前公告通知業者。但由於農曆年前正是肉品業者最忙碌的時間，多數業者無暇顧及，直至年後準備復工，才發現屠宰場已不再提供屠宰牛的業務，肉品業者沒辦法屠宰牛，也無法供應下游廠商肉品，影響層面廣，於是今有近十位肉品業者至主管機關農業部陳情，訴求明確，就是「及早復宰」。

農業部防檢署長徐榮彬表示，不管雅勝屠宰場基於什麼原因停線，都予以尊重，但位於五股的福伯屠宰場仍有量能承接北部業務，南部也有多家屠宰場，業者可與其聯繫、安排相關屠宰業務。

陳情業者余先生表示，目前北部能夠屠宰牛隻的屠宰場只有位於桃園的雅勝和五股的福伯，而雅勝又承接了北部地區2/3的業務量，一天約屠宰30頭牛，約有10500斤的產值，如今停線衝擊牛肉產業上下游業者生計。在得知無法在雅勝屠宰後，他們也聯繫過福伯和南部的屠宰場，但都被拒絕，才希望農業部能出手解決問題。

另一位陳情業者張先生則說，復宰的日期遙遙無期，影響無論是肉品業者，還是需要使用到牛肉的商家的生計，農業部卻希望他們先提出書面資料再做後續討論，如此一來，不知道何時才能復工，許多家庭將受影響。業者們為捍衛權利也不排除提出行政救濟。