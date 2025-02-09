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赴日旅遊語言不通怎就醫？官方指南教如何找醫院、溝通病情

遠見／ 文‧黃健誠
民眾擔憂赴日旅遊遭遇緊急狀況該如何就醫。遊日示意圖。圖／Ingimage
民眾擔憂赴日旅遊遭遇緊急狀況該如何就醫。遊日示意圖。圖／Ingimage

近來，由於知名藝人大S於日本旅遊時因流感併發症猝逝，也讓許多熱愛赴日旅遊的民眾開始擔憂在日本的就醫問題。其實而日本觀光廳曾編製專給外國遊客的醫療機構使用指南，究竟都說了什麼？快來看看。

近期大S在日本猝逝的消息令各界震驚，也擔憂赴日旅遊遭遇緊急狀況該如何就醫，對此，已有許多專家發表看法，社群上也廣泛轉述在日本行醫的醫師徐立恒意見。

徐立恒指出，日本醫院的分級制度明確，若遊客位處較偏遠的區域，醫院可能沒有急診、加護病房或醫師值班，因此必須要轉診；其次，語言問題也相當考驗日本醫師，就怕出現醫病溝通困難。

在日本想看病，先上「這網站」找醫院診所

在日本觀光廳發布的《醫療機構使用指南》中提到，赴日旅遊時，若有身體不適的情形，想請醫師檢查時，可以在診療時間內選擇診所或綜合醫院；但如果在夜間等非看診時間內，有些醫院或診所也有夜間診療窗口。除此之外，日本各處也設有專門接收急救患者的「急救醫院」。

在日本觀光廳的網站上，可依照地區、使用語言、診療科目搜尋「可接待國外旅客的醫療機構」，至於當身體不適時，需要看哪一科，在指南中也列出主要症狀及對應的診療科別。

若赴日遊客身體不適，可依其症狀尋求相關科別的協助。（翻攝自《醫療機構使用指南》）
若赴日遊客身體不適，可依其症狀尋求相關科別的協助。（翻攝自《醫療機構使用指南》）

在日本掛號看病，有這「五大流程」

若遊客因病需要看診，也順利找到提供外語服務的醫療機構，之後流程可分五階段：掛號、填寫病歷、接受醫師診療與處置領取處方箋、付款、到藥局出示處方箋購買藥品

要特別注意的是，當在付款時，多數診所只能使用現金付款，只有大型醫院才能使用信用卡。然而，若在入境後有購買日本政府推出的旅遊保險，則無需付款。

其次，到藥局以處方箋購買藥品時的費用，也需在藥局內單獨付款。也就是說，當民眾至醫療機構看診時，診療費與藥品費為各自單獨付款。

突遇緊急狀況，善用手指會話

另外，當有緊急狀況時，也可以撥打119找救護車協助。如果不懂日語時，指南也建議，可將「救急車を呼んでください」這串日文文字給周邊的日本人看，請他們協助呼叫救護車。

▲遇到需呼叫救護車的情況，可將這串文字給週遭的日本人看，請求他們協助呼叫救護車。（翻攝《醫療機構使用指南》）
▲遇到需呼叫救護車的情況，可將這串文字給週遭的日本人看，請求他們協助呼叫救護車。（翻攝《醫療機構使用指南》）

如果在日本看診，由於語言文化不同，若非使用中文也很難向醫師說清楚症狀。因此，該指南製作一系列手指會話卡，民眾若是語言不通，可以透過手指圖案，告知醫師症狀為何及輕重程度。建議遊客在到日本旅遊時，可隨時留存相關圖卡，以備不時之需

手指會話卡可讓語言不通的遊客，向醫療人員表達不適症狀。（翻攝《醫療機構使用指南》）
手指會話卡可讓語言不通的遊客，向醫療人員表達不適症狀。（翻攝《醫療機構使用指南》）
手指會話卡可讓語言不通的遊客，向醫療人員表達不適症狀。（翻攝《醫療機構使用指南》）
手指會話卡可讓語言不通的遊客，向醫療人員表達不適症狀。（翻攝《醫療機構使用指南》）

業者推出「赴日醫療支援方案」，醫師可線上看診

另外，若赴日旅客擔心出現醫療狀況，目前也有業者提供「日本線上醫生旅日醫療支援方案」，像是「OHDr.」的官網上，可花費7天550日圓的費用，在入境日本前先預約其服務。當在日本需要醫療諮詢等支援時，可透過LINE等通訊軟體，直接取得連繫，若需要醫師線上視訊診療，則需額外支付診療費與藥品費用。

該服務的醫師團隊多通曉中文、英文與日文，因此，也不用擔心因語言問題，造成醫病溝通上的落差，若短期赴日旅遊，又擔心有臨時突發的醫療需求，民眾也不妨參考相關服務，讓旅程更有保障。

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（本文出自2025.02.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

出國旅遊 救護車 日本 會話 醫師

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