寒流發威 山友攀登玉山主峰線冰封如同走在冷凍庫

寒流南下，玉山雖未降雪，氣溫仍在零下3度，今天上午有7人登頂主峰，步道沿線被積雪冰封，玉管處提醒，山區雖有下雪機會，但登山風險也大幅攀升，在氣候惡劣下裝備不足，增加高山症、摔落風險，雪景再美安全第一。

中央氣象署持續發布低溫特報，今天至下周一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部3千公尺以上高山也有零星降雪機率。

今天玉山主群峰地區氣溫維持在零下2至3度之間，排雲山莊零度。今天上午有7名山友登頂玉山主峰，經過碎石坡、風口鐵棚區時，觸目所見都是冰雪，如同走在超大的冷凍庫。

玉管處表示，今晚住宿排雲山莊的山友有20隊56人，排雲管理站會加強雪季服務措施。玉山在寒流期間有下雪機會，但登山風險大幅攀升，最近各地山區發生多起輕忽雪季登山風險的山難案件，在氣候惡劣下的裝備不足、高山症、失溫、失聯、滑落等意外。