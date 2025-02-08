大S骨灰採「樹葬」...陽明山「花葬」區長眠在此的名人有這些

藝人「大S」徐熙媛在春節期間不幸病逝，昨晚「小S」徐熙娣透過經紀人表示將採「樹葬」，目前正申請中。北市民政局表示，除了富德公墓的樹葬區，陽明山公墓有「花葬區」，包括藝人小鬼、作家瓊瑤都在此伴著大地長相眠。

另外，殯葬人士也說，大S就讀華岡藝校，是「華岡七仙女」之一，聽到大S家屬將採「樹葬」，其實台北市花葬區陽明山臻善園也是選擇之一，花葬區內種植吉野櫻、八重櫻、流蘇、金毛杜鵑、平戶杜鵑、茶花、桂花等各種喬灌木及草花分別於四季盛開，景觀及環境優美，也是亡者永居的好去處。

北市殯葬處表示，花葬與樹葬一樣，將骨灰再研磨處理後，裝入紙袋內，再將骨灰均勻灑入葬區穴位中，不立墓碑，不記亡者姓名，由管理員陪同下並由申請人選擇將往生親友骨灰埋藏於臻善園內，陽明山臻善園位於陽明山龍鳳谷遊客服務站旁，與富德公墓的樹葬區相較，確實離大S就讀的華岡藝校比較近。

殯葬處指出，台北市花葬區陽明山臻善園於102年10月27日啟用，園區面積8200平方公尺，設置18個葬區、5000個花葬穴位。110年4月1日啟用「新設花葬區」，闢建面積約7800平方公尺，設置22個花葬區，新增7360個花葬穴位。目前面積計約1萬6000平方公尺，1萬2360個花葬穴位。