合歡山夜間可能固態降水 翠峰至大禹嶺預警封閉

受寒流影響，合歡山台14甲線3000公尺以上高山路段，夜間有局部路面結冰及固態降水機率，今晚6時至明早7時預警性封閉翠峰至大禹嶺路段，之後視情況評估開放通行。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿指出，依據最新氣象情資，台14甲線合歡山3000公尺以上高山路段，環境溫度維持在冰點以下，配合夜間水氣偏多，有局部路面、路肩結冰及固態降水機率，路側局部殘冰不易消融。

中區分局表示，為維護用路安全，今天晚間6時起預警性封閉台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，將視實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線；9日上午7時會依天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

另外，為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行，只放行德基往谷關方向，無谷關往德基。