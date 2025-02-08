金門台東攜手推廣雙向包機 3月17日首航深化觀光交流

為促進縣市合作、拓展雙向旅遊市場，金門縣政府觀光處長許績鑫昨日率團拜會台東縣政府，並與台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正會談，雙方就「金門—台東雙向包機」、「旅遊活動串聯推廣」及「縣市友好合作」等議題交換意見。目前確定3月17日與3月24日都會有一趟雙向包機，盼帶動兩地旅遊市場發展。

許績鑫今天表示，金門縣政府長年鼓勵業者積極拓展國內外包機市場，為提供旅客更便捷的交通選擇，去年台東縣長饒慶鈴率團訪金後，雙方公私部門持續推動金門—台東雙向包機的可行性。

期間因航班運能、團客互送及旅行業者操作等細節待克服，導致計畫一度延宕，但經多方協調後，雙方終於敲定3月17日至20日的首趟包機行程，並進一步洽談3月24日至27日再增一趟包機。台東業者亦積極組團攬客，金門地區則有11家業者共同參與，盼透過包機帶動兩地旅遊市場發展。

台東擁有壯麗自然景觀與多元節慶活動，其中「台灣國際熱氣球嘉年華」更是國際知名盛事，每年吸引大量旅客前往。金門則擁有「金門馬拉松」、「迎城隍」、「中秋博餅」等歷史文化活動，展現濃厚的傳統特色。

此次座談交流，雙方也討論將「熱氣球」意象引進金門的可能性，讓金門有機會體驗台東的熱氣球文化，並評估與金酒合作開發相關產品的可行性。此外，兩地亦達成共識，將積極推動農特產品推廣、經貿合作及特色旅遊串聯，打造「雙城旅遊」模式，吸引更多旅客體驗兩地獨特風貌。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信表示，目前已有兩趟包機行程確認，未來將視市場需求進一步規劃，盼能透過這次合作帶動更多交流機會，實現互惠共贏。