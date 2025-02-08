台灣虎航出手相救！300旅客受困長灘島今、明陸續返台　

菲律賓皇家航空因機務問題導致航班取消，也造成300餘名台灣旅客滯留菲律賓長灘島，本報掌握，旅行業者最後找上台灣虎航，請台灣虎航協助提供包機救援，讓旅客得以返台。今日救援機已執行完畢，部分旅客已順利平安返台，明日將再安排一班，供旅遊業者使用。

菲律賓皇家航空公告，由於飛機狀況，部分航班取消，安全是首要任務，造成不便深表歉意。據悉，本月1日開始就有些狀況，原定4日回台的大批旅客，到機場才發現航班被取消，就算隔天再去報到也無法順利起飛，只剩下滿滿無奈，趕著回台的旅客不得不選擇退款，買其他班機去克拉克、馬尼拉轉機。受困旅客指出，本來規劃玩6天，沒想到可能要多留個2-3天，只能跟公司再請假。

由於約300餘名旅客受困長灘島，旅行業者因旅客被丟包也到處想辦法，現場僅能靠導遊安撫。本報掌握，旅行業者最後找上台灣虎航，請台灣虎航協助於今、明二天提供救援機，讓旅客得以返台。

對此，台灣虎航也回應，已調度備用機的運能，於今(8)日執行一班救援班機，航班執行完畢初步已先疏運229人次。明(9)日尚有一班救援班機，供旅行業者使用。