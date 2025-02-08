菜價回穩又好吃正是吃菜好時機 高麗菜跌破10元差很大
春節後各類蔬菜到貨量充足，菜價下跌，西螺果菜市場昨天交易均價跌破20元，有「菜王」之稱的高麗菜每公斤均價只7.5元，相較去年最高價3千多元相差約20倍。西螺果菜市場呼籲目前各類蔬菜便宜又好吃，高麗菜脆又甜，正是多吃蔬菜好時機。
後菜價下跌，雲林縣農民為要趕1期稻作，自採自售高麗菜每箱20公斤才賣150元，西螺果菜市場分析，除夕前幾天的交易量每天約1100公噸到1500公噸，每公斤均價約22至24元，到春節結束開工，因部分販運商和承銷商延後開工，加上春節過後的需求量減少，使交易量減至660公噸，均價則維持在23元。
西螺果菜市場董事長蔡德福說，春節結束各類蔬菜到貨量充足，截至昨天單日交易量約900公噸，但菜價連續多天下跌，昨天跌破20元大關，約只19元，短期葉菜類均價約11元，另高麗菜、包心白、蘿蔔均價都跌破10元，分別為7.5、6.2及8.4元，其中高麗菜昨天拍賣價20公斤裝每箱150元至200元。
至於未來是否會持續下跌，蔡德福指出，農民趕在春節前趕著插秧，多數蔬菜已採收，所以未來的菜量會減少，另最近接連冷氣團報到，氣溫偏低，容易影響葉菜生長，貨量也會縮減，因此推測未來菜價應不會再跌，目前各類蔬菜又便宜又好吃，此時多吃蔬菜「正對時」。
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