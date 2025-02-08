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交通部推改善道安3箭 計程車工會：盼盡速訂立法規標準

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱昨指出，今年起在行人安全擬定3支箭，包含調整路口停止線道行穿線距離、增加路口行穿線照明、檢討汽車隔熱紙透光率。示意圖。圖／聯合報系資料照片
交通部長陳世凱昨指出，今年起在行人安全擬定3支箭，包含調整路口停止線道行穿線距離、增加路口行穿線照明、檢討汽車隔熱紙透光率。示意圖。圖／聯合報系資料照片

交通部長陳世凱昨指出，今年起在行人安全擬定3支箭，包含調整路口停止線道行穿線距離、增加路口行穿線照明、檢討汽車隔熱紙透光率。台北市數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會今發表聯合聲明對此表達肯定，並表示，盼中央盡速訂立法規標準，以利地方政府依法規範改善道路交通安全。

工會指出，在停止線與行穿線距離部分，很多行人與車輛的事故都是發生在車輛左右轉時，因為車輛死角的問題導致車內駕駛的角度無法即時看到車外的行人導致碰撞，車輛停止線與行穿線的距離拉長，確實可以大大降低駕駛車輛死角的問題，但還有另一問題是行人與車輛左右轉的秒差，應同時改善才能達到一定效果。

在隔熱紙部分，工會表示，隔熱紙深淺與肇事率目前並無完整相關數據，但依照職業駕駛的經驗，前擋玻璃貼太深的隔熱紙確實會影響駕駛的視線，所以政府在規範隔熱紙時，應該要把車輛玻璃區塊區分為前擋玻璃與左右二側玻璃與後側玻璃的不同規範，而不是用整台車的玻璃作為同樣的標準。

針對改善路口照明，工會表示，公路局預估4月1日前完成7到10處路口做為示範，再觀察是否有無其他不良影響，後續所謂的是否有無其他不良影響評估，務必要找職業駕駛做為實際的影響評估，而不是又是主管機關關起門來評估。

北市 職業工會 行人

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