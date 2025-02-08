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武陵農場櫻花季首日沒結冰沒下雪 未見塞車人潮...賞櫻客興奮拍

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
武陵農場櫻花季首日未見塞車人潮，民眾興奮入場看到粉紅櫻花後，爭相拍照留念。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季首日未見塞車人潮，民眾興奮入場看到粉紅櫻花後，爭相拍照留念。圖／武陵農場提供

武陵農場櫻花季首日未見塞車人潮，民眾興奮入場看到粉紅櫻花後，爭相拍照留念，和平分局警方表示，未來交通疏導措施持續至2月23日，共計16日，另外2月28日也將實施高乘載管制，台中市政府公告櫻花季期間中124線禁止車輛進入，並實施交通管制，提醒民眾若無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。

賞櫻遊客說，「今天天氣不錯，也是武陵農場櫻花季第一天開放，大家早早相約遊覽車上山，才一下車，就看到這櫻花盛開得好漂亮，而且雖然遇到寒流，但山上的天氣很清爽，也不會很冷，甚至覺得還很舒適，歡迎大家一起來賞櫻。

武陵農場表示，今天是櫻花季管制的第一天，因為寒流來襲，這2天北部來的國光客運都已經取消，但是目前台7甲線既沒結冰也沒下雪，路況非常正常，目前入園人數不多，所以今天會機動放行車輛，花況的部分，目前開花的主要還是山櫻花、河津櫻，還有梅花，至於主力花卉如紅粉佳人以及昭和櫻部分，目前都已經含包，相信天氣回暖後會立刻綻放。

和平分局指出，上山賞花旅遊應先查詢管制措施，盡量搭乘大眾運輸交通工具，如自行開車應注意交通安全，山區道路狹窄蜿蜒，行前請檢查車輛、加滿油（電），開啟大燈提醒來車，另提醒「酒後不開車、不闖紅燈、不超速、不跨越雙黃線」，「無號誌路口應停讓，確認安全再通過」，「車輛請停讓行人，行人請走行人穿越道，不在路段中任意穿越道路」，一定要充分休息再上路，提早出門不趕路。

武陵農場櫻花季首日未見塞車人潮，民眾興奮入場看到粉紅櫻花後，爭相拍照留念。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季首日未見塞車人潮，民眾興奮入場看到粉紅櫻花後，爭相拍照留念。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季首日未見塞車人潮，民眾興奮入場看到粉紅櫻花後，爭相拍照留念。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季首日未見塞車人潮，民眾興奮入場看到粉紅櫻花後，爭相拍照留念。圖／武陵農場提供

櫻花季 武陵農場

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