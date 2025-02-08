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打氣冷？流感疫苗接種數連2天減6成 全台還有1.8萬劑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署增購10萬劑流感疫苗，圖為可接種對象。圖／疾管署提供
疾管署增購10萬劑流感疫苗，圖為可接種對象。圖／疾管署提供

藝人大S因染流感併發肺炎過世，全台引發流感疫苗搶打，行政院周四緊急增購10萬劑疫苗，隨後接種人數卻連2天下降。疾管署發言人曾淑慧表示，昨天僅接種6449劑，仍還約1.8萬劑疫苗，會持續監測施打狀況。另，增購的10萬劑將待廠商下周回報供貨狀況及疫苗金額。

大S死訊曝光後，民眾搶打疫苗，甚至出現跑了多家診所卻撲空的窘境，疫苗供不應求，本周最高紀錄單日接種7.3萬劑。根據統計，3日周一接種5萬劑、4日周二接種7.3萬劑、5日周三4.6萬劑、6日周四1.8萬劑、7日周五6449劑，全台目前剩下1萬8771劑公費流感疫苗。

對於打氣連續兩天下降超過6成，曾淑慧表示，會持續監測疫苗接種狀況。針對增購的10萬劑，疾管署已經找疫苗廠討論並啟動行政程序，廠商已知悉疾管署採購規格及要求會帶回去評估，預計下周廠商會提供可供應狀況，以及疫苗金額。

增購的10萬劑會提供給高風險對象接種，預計2月20日開打。符合接種資格對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

流感疫苗 疾管署 風險

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