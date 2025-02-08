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交通部推改善照明、隔熱紙納管等3支箭 路權團體發聲

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
汽車隔熱紙透光率可能會影響行車安全，不過現行僅對計程車有所規範。示意圖。本報資料照片
汽車隔熱紙透光率可能會影響行車安全，不過現行僅對計程車有所規範。示意圖。本報資料照片

交通部今年起在行人安全擬定3支箭，部長陳世凱昨表示，包含調整路口停止線道行穿線距離、增加路口行穿線照明、檢討汽車隔熱紙透光率。對此，行人路權團體今表示，對交通部決心管制隔熱紙予以肯定，但改善照明應根據已受國際驗證作法，盡速推出具法律強制力的標準；路口停止線則應以更科學計算。

還路於民行人路權促進會今表示，行穿道照明非僅靠顏色變更即可確保安全，籲請國家留意更多細節，包括行穿道與道路照明色溫差異，如德國便有規定，行穿道照明色溫需異於道路照明，並有黃、白兩種顏色可選。此外，也須確保色溫範圍、光線指向性，或是避免光線均勻性不佳導致駕駛人視野受影響等，呼籲交通部參照已受國際驗證作法，盡速推出具法律強制力的照明標準。

還路於民行人路權促進會也說，德國及部分先進國家更對「無行車號誌之行穿道」有更完善規範，例如設置行人庇護島、規範駕駛人目視行穿道兩側的視野距離、採用內照式照明的聯合國行穿道遵行標誌等，唯有構成完整、高能見度的行穿道設施，配合具強制力的法規，才能真正保障行人安全。

還路於民行人路權促進會表示，路口行穿線與停止線的淨距規範需根據科學，單純「朝修正以2至3公尺」視為完整修法並不充分，籲請交通部根據科學計算，以最高速限換算足夠視野距離及範圍淨距的表格，供各級政府依循施作。此外，當行穿道前有相鄰車道的車輛停等時，駕駛人必須具備防衛駕駛觀念，呼籲政府應同時在駕訓及考驗標準納入。

目前國人購車多基於避免曝曬以及隱私需求，大量黏貼透光度低的隔熱紙，還路於民行人路權促進會表示，導致視野遮蔽，已成為道路事故主因之一。當低透光度隔熱紙已大幅影響公共利益，則國家便有義務對此制定相應規範，盡量撇除對駕駛視野干擾，保護人民。

還路於民行人路權促進會說，就交通部決心管制隔熱紙一事予以肯定，但也呼籲交通部應廣納各界意見，邀請道路交通安全相關民間團體參與，參照國際法規定擋風玻璃及前側車窗之透光率至少為 70%，並就整體交通環境安全為出發衡量其餘車窗透光率下限，莫使此事雷聲大、雨點小，最後不了了之。

交通部 行人 路權

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