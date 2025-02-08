脫序乘客搭機抽菸觸發警報 台灣虎航證實：今向航警局作筆錄

台灣虎航昨天IT212從台北飛往大阪航班，發生1名男乘客在廁所抽菸，甚至觸發煙霧警報等脫序行為。台灣虎航表示，此案客艙組員於機上處置均按規定執行，也確保當下無火源問題，今天將依法規主動向航警局進行筆錄製作，以完備程序。

PTT日旅版有網友爆料，該名旅客一上機就吃雞排、喝飲料，不明原因和同行家人起衝突，咒罵又甩丟食物，接著跑去廁所抽菸。後來機長廣播說「最後警告，抽菸觸犯航空法，如果再抽菸一定到大阪機場叫警察抓人」。

台灣虎航說，昨天IT212客艙組員聽到客艙內的廁所煙霧警告響起，隨即按程序進入廁所檢查並詢問當事人。由於煙蒂已被旅客沖入馬桶，客艙組員也再次確認無火警風險，且對當事人宣告違法行為，並通報相關單位。

台灣虎航指出，當班機長執行客艙廣播時，也再次向當班旅客提醒機上禁煙相關宣告。經檢視，此案客艙組員於機上處置均按規定執行，且航機抵達大阪後，也再次進行檢查，以確保無火源問題。

台灣虎航表示，昨天案件發生後，已第一時間向航警局進行備案並通報主管機關，今天將依法規主動向航警局進行筆錄製作，以完備程序。此外，台灣虎航於機內定時宣導旅客不可攜帶外食上機，且機內提供符合相關食品衛生規範餐食。日後將加強機上外食查核並徹底實施。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康