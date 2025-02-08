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豬隊友下令「過年除夕拜到初九」供品堆成山！人妻怨煩躁

豬隊友下令「過年除夕拜到初九」供品堆成山！人妻怨煩躁

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，與新聞人物無關。台灣人習慣於春節期間祭拜祈求好運。圖／聯合報系資料照
示意圖，與新聞人物無關。台灣人習慣於春節期間祭拜祈求好運。圖／聯合報系資料照

農曆春節期間，許多家庭依照傳統習俗，從除夕到正月初九皆需準備大量供品進行祭拜。然而，這項傳統也帶來不少困擾，部分民眾開始反思是否有調整的必要。

近日，一名人妻在臉書社團爆料公社上分享了自己的過年經歷，她表示，由於「豬隊友」老公的要求，家中從除夕至初九需連續祭拜，導致準備了許多水果、年糕、發糕與牲禮等供品。由於家中人口結構改變，許多食物無法即時消耗，尤其是糖果、水果和糕點，往往到了年後還吃不完，甚至需要冷凍存放，讓她感到困擾，直呼「東西堆到令人煩躁」。

該網友也提到，傳統觀念中，過年祭拜講求「豐盛」與「吉祥」，導致供品種類與數量不斷增加，然而，現代人的生活模式已經改變，是否仍需遵循過往習俗，值得社會討論。她也坦言，看到部分人選擇簡化祭拜流程，讓她開始羨慕是否能夠減少供品準備，讓過年變得更輕鬆。

其他人建議「他的三餐，就是這些食材，吃完之前不給他吃新的」、「辛苦了，叫你先生負責把所有東西吃完」。有共鳴的網友留言「去年我婆婆也是買了一堆三牲,除夕拜好的雞，因為我們、小孩都不愛吃，我放冷凍庫留著送給單親家庭的同事」、「我老公他姐夫還說拜拜不拜全雞就是對祖先不孝！我就問，吃不完永遠的沉睡在冰箱的雞肉，祖先就開心嗎？」

還有人說「我們有拜拜，但是煮的只有當天要吃的份量，也沒有多餘的水果，藉由神明的意思，來浪費食物糟蹋食物，很不可取，他們是拜習慣還是浪費糟蹋食物習慣了？」、「真的心誠則靈，凡事不要過度浪費」、「拜拜不吃的東西，可以捐出來給清寒家庭給他們過年溫飽，清冰箱又省電，又做公德」。

台灣的春節祭拜習俗源遠流長，家庭會在除夕夜進行「辭歲」儀式，準備三牲四果、發糕、糖果、年糕等供品，向祖先與神明祈求新的一年平安順遂。初一到初五，部分家庭也會持續祭拜財神、土地公或特定神明，而正月初九則是天公生（玉皇大帝誕辰），許多信仰道教的家庭會準備更豐盛的祭品。

不過，隨著現代生活方式改變，部分家庭選擇簡化祭祀儀式，例如以鮮花代替牲禮、減少供品種類，甚至有些人僅以心意象徵性祭拜。習俗的變遷是一種社會文化適應的過程，如何在保留傳統與實際需求之間取得平衡，仍值得大眾思考。

春節 蛇年 農曆過年

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