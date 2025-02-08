搶攻短暫停留轉機客 觀光署推台灣燈會限定導覽遊程

2025台灣燈會將自2月12日至2月23日於桃園市展開，由於此次燈會舉辦地點鄰近桃園國際機場，交通部觀光署針對2月12日至2月23日在台轉機停留7至24小時以內，並持有效簽證或免簽證入境台灣的外籍旅客，推出燈會期間限定行程，提供專人定時導覽遊程及自由行遊程建議路線，現已開放透過活動網站預約報名遊程。

觀光署長周永暉表示，外籍轉機旅客主要來自北美、東南亞及歐洲紐澳等地區，觀光署看好航網更加密集帶動過境旅客成長，期望藉由台灣燈會期間限定行程及4月至10月日本大阪世博會一程多站帶動新一波轉機過境熱潮吸引過境旅客入境台灣，進而將台灣列入未來旅遊目的地的願望清單。

觀光署表示，2025台灣燈會推出的燈會期間限定行程，專人定時導覽規畫「台灣燈會在桃園」遊程，由導遊帶領旅客走進台灣年度最大光之盛會，此次燈會展出300件以上結合工藝、竹藝、互動科技及傳統燈藝等多元手法作品，其中主燈「無限樂園」開台灣燈會主燈先例，首次採用現代抽象符號造型，利用AI及3D裸視技術，在管狀結構注入千變萬化的視覺語言故事。

觀光署另2條自由行建議路線「桃園商圈好好逛」及「自然藝術走透透」遊程， 2月23日前，結合燈會及文藝景點，提供桃園機場捷運搭乘兌換券及至少20家機捷周邊企業商家的優惠折扣介紹手冊，讓過境旅客不只可以享受美景，還有機會享受地道的台灣味。

觀光署也說，除燈會期間限定行程外，每日固定提供過境旅客3種團體導覽遊程，分別帶旅客走進台北市、新北市及桃園市，也提供6條自由行建議路線，涵蓋台北、桃園捷運沿線景點及桃園機場供旅客持機捷券遊覽。

觀光署提醒，欲報名專人定時導覽遊程旅客，可於抵台前5至90日至活動網站申請或於當天洽詢桃園國際機場旅客服務中心現場報名。預約自由行遊程旅客，於抵台前5日至網站申請，並於桃園國際機場各航廈入境大廳的交通部觀光署旅客服務中心櫃檯報到，以取得桃園國際機場捷運搭乘兌換券。