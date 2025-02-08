賞櫻快報！天元宮三色櫻盛開、滬尾櫻花大道花開約6成

新北賞櫻進入最美時刻。新北淡水「天元宮」後山已是一片粉色花海，搭配著充滿中國風的天壇建築，而享有「全台最美寺廟櫻花」之稱。目前淡水天元宮三色櫻已盛開，吉野櫻預估3月綻放。

除了天元宮，淡水還有多處賞櫻景點，像是滬尾櫻花大道、北投子生態步道及三芝三生步道等，都有櫻花可賞，目前花開約6、7成，即起到3月都是賞花好日。另外，「楓樹湖古道」有木蓮花及山茶花、「紫藤花咖啡園」可賞紫藤花隧道、「淡江大學宮燈大道」滿開的杜鵑花等，各式花海綻放爭艷，春遊淡水莫錯過。

位於淡水漁人碼頭的福容飯店趁著花季推出「春遊淡水住房專案」，平日雙人成行6,499元起，3月底前入住免費升等海景房，贈送下午茶、自行車租借、伴手禮抵用券等。另同步推出「溫泉一泊二食」平日雙人成行7,999元起。