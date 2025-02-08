獨／巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 竟獲3千「開工紅包」

新年期間紅包象徵祝福與好運，有網友公司沒發開工紅包，但去公司路上巧遇「竹北吊車大王」，竟得到3千元紅包，讓網友羨慕不已。胡漢龑表示，因中大樂透100萬，發放紅包給家人吃紅，有不少民眾來恭喜，他也大方發給大家，一起沾沾喜氣。

啟德機械起重公司董事長胡漢龑，因常做公益及無償出動吊車救援重大案件獲得媒體關注，他過年時斥資228萬購買60本刮刮樂，但刮出的最高獎項只有5千元，加上他買了將近90萬的539、大樂透、威力彩，最高獎項卻也只有4千元，當下他發豪語表示，如果中頭彩及二獎，一定會捐一半做公益，「絕對不會暗槓的」。

未料豪語一出，胡漢龑4日晚上就接到湖口某彩券行老闆來電，表示他中了100萬加碼獎金。胡漢龑隔天一早興高采烈去領獎，現場核對號碼後「真的中了100萬加碼獎金」，不過傻眼的是，扣掉稅金與另名中獎人平分只剩39餘萬，讓他直呼「超扯」。

雖然獎金只剩39餘萬，胡漢龑還是包紅包給家人沾沾喜氣，並當場在投注的彩券行發放。有幸運的網友路過看到胡董正在發紅包「亂入」，竟也拿到3千元紅包。網友說，「公司沒發開工紅包，但去公司路上巧遇竹北吊車大王，進去打個招呼而已，就發3千紅包」，讓網友羨慕不已。

胡漢龑受訪表示，當天會發紅包是因為大樂透中獎100萬加碼金，雖然獎金與另名中獎人平分再扣稅只剩39萬元，但還是每個家人都包3千元吃紅沾沾喜氣，家人排隊領紅包過程，有幾個路過民眾也來道恭喜，他也全都發紅包分享好運，每包3千元，共發出約7、8萬元的紅包。