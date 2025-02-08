台北10度寒流達標山區可望降雪 下周三變天降雨擴全台

入冬第三波寒流正在影響台灣，中央氣象署預報員官欣平表示，今天至下周一清晨寒流影響，留意10度左右低溫。下周三鋒面及南方雲系影響，各地轉雨。最近風強浪高，注意長浪。下周一白天開始寒流減弱，一直到下周三金馬、西半部夜間清晨可能有低雲或霧影響能見度，行車注意安全。

官欣平表示，目前台灣北邊海面有非常明顯的雲街現象，代表這股冷空氣非常的強，且是很明顯由北往南，偏向是南北走向過來，所以台灣感受上強烈程度是前面幾波沒得比。今天清晨溫度，台北測站已經測得10度溫度，寒流確實達標。

台灣附近雲量相當多，溫度普遍偏低，官欣平表示，雖然是白天，西半部到北部還是有10至13度表現，預估今天、明天持續寒流影響之下，偏低的溫度會在各地呈現。

今晨低溫分布，官欣平表示，部分區域出現6度低溫，本島最低溫是苗栗三灣、新北石碇7.0度，人工氣象站最低溫是新北9.0度。中南部也是12至14度低溫，空曠地區和近山區溫度會更低。

官欣平表示，整體冷空氣由北往南直線灌到台灣地區，所以感受上比較冷。接下來還是有源源不斷冷空氣輸送往台灣地區，下周一晚間開始高壓慢慢出海，風向轉成偏東風，是冷空氣開始要減緩的趨勢。下周二台灣附近偏東風到東南風，白天明顯回溫。

不過，官欣平表示，下周三會有另外一道鋒面系統抵達台灣地區，快的話下周二晚間開始會有下雨現象，下周三天氣相對不好。接著下周四、下周五下一波東北季風影響。

氣溫趨勢，官欣平表示，未來1周兩股冷空氣，這波寒流以及下周東北季風偏末期。今明兩天寒流影響，白天高溫和夜間低溫普遍非常寒冷。甚至台中一帶比起北部更低溫，造成原因是水氣減少，空曠地區會有輻射冷卻現象，下周二清晨會更加明顯。今天至下周一清晨西半部、東北部可能出現7至11度低溫，高溫可能一整天不超過16度，中南部低於18度。

官欣平表示，下周一溫度有所回升，中南部溫度回到20度左右，北部感受還是比較冷。下周二清晨輻射冷卻影響，溫度有明顯下降幅度；白天之後溫度迅速回升，北台灣可以回到23度左右，日夜溫差相當劇烈。下周四、下周五會有小幅度降溫，北部和宜蘭比較涼，其他地方則是早晚偏涼。

清晨低溫分布，官欣平表示，今天入夜到明天清晨，苗栗以北到新北有可能出現接近6度低溫，彰化以北到宜蘭、金馬會有低於10度低溫，甚至有些區域今天一整天都低於10度。到下周一清晨，稍微有些緩和，但還是有些低溫存在，苗栗以北為主。

降雨趨勢，官欣平表示，下周會有鋒面接近，以及南方雲系通過，接著會有東北季風增強，主要落在下周三。寒流影響會慢慢轉乾，降雨區域從桃園以北、東半部、恆春半島慢慢縮小，變成基隆北海岸、東半部、恆春半島，大台北則是零星降雨。

至於高山是否下雪？官欣平表示，機率來說由於水氣逐漸減少，所以要看到大範圍降雪現象，機率比較低。但還是有些水氣在，今天白天北部和宜蘭地區1000公尺以上山區，今晚到明天清晨北部、宜蘭1000至2000公尺，以及東部2000公尺以上區域，假使水氣條件有配合的話，還是有一些些降雪的機率在，不過目前水氣逐漸減少。

官欣平表示，明天、下周一乾冷，下周二白天只有東半部零星降雨，下周二晚上開始當南方雲系慢慢上來，南台灣、東南台灣降雨慢慢出現，逐漸擴及全台；這樣的降雨不像冬天的降雨綿綿細雨，有時候會一陣比較強一點的，偏陣性降雨。

下周三全台各地都可能降雨，官欣平表示，是近期天氣最不穩定的一天。但是北邊又有鋒面通過，所以下周四雖然各地降雨，北部降雨比較偏向鋒面降雨，中南部降雨會慢慢緩和下來。下周五東北季風開始影響，南台灣、西半部開始轉乾，又變成迎風面降雨形式。