快訊

周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大拍攝點、7站出發路線快筆記

今天請假虧爆？過來人曝補班「真實情況」CP值超高：還有錢可拿

獨／太幸運！巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 路人竟獲3千「開工紅包」

「台醫療沒想像健全」醫師曝台日急診景象：優越感建在壓榨醫護上

聯合新聞網／ 綜合報導

本月2日，藝人大S因流感併發肺炎於日本病逝，噩耗傳出後，除了引起民眾搶打疫苗，也讓部分人開始質疑在日就醫的風險，認為同樣情況若在台灣治療，結果或許會不同。對此，前急診醫師「安東尼蘇」在粉專發文表示，他造訪過不少日本醫學中心級的醫院，其醫療分級確實，而台灣急診的「醫療量能無上限」卻是建立在壓榨醫護人員人力、精神壓力上，「當我們的國民，對這樣的可近性甚至產生優越感的時候，這樣的壓榨是看不到盡頭的」。

醫師安東尼蘇在FB粉專「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」發文感嘆，「看著網路上一堆台灣人數落日本醫療如何差勁，台灣醫療多麼棒，身為第一線醫療人員，實在有點五味雜陳」。

他分享過去進行國際醫療轉送的經驗，一次他去探訪在名古屋最大的醫學中心住院的台灣病患，兩位神經外科醫師半夜與他詳談病情並做轉送評估，還帶他參觀急診室，不大的空間內僅躺了兩床病人，「完全看不到忙進忙出疲於奔命的護理人員，和不耐久候對著櫃檯咆哮的家屬。整個急診室就是安靜、清潔、井然有序，就像是一個該讓病患好好休息的理想場所」。

安東尼蘇接著表示，某次他帶一位肋骨多處骨折的老先生回台灣，踏入林口長庚醫院時，到了像是大廳的地方時，初次體會到什麼叫「摩肩擦踵」，該空間的人口密度讓人連呼吸都不太順。

安東尼蘇指出，日本的醫療分級做得非常確實，基層醫院會對來診病患作分類，若是不能在當天領藥回家、必須住院或更進一步檢查的，就會往上轉第二級醫院；若是需要緊急處置或是危急病患，就會再往上轉到三級醫學中心。

而台灣的急診是「醫療量能無上限」的概念，「當通過了衛福部重度責任醫院的評鑑，就像跟某個惡魔簽訂了契約，這代表無論多少病患、是否超越了你人力負荷的上限，你都不能說不」、「你只能一直接新的病患，一直接轉院病患，你不能說抱歉我們沒辦法再接了，因為民眾、醫院、衛生管理機關都無法接受這種說法」。

安東尼蘇表示，台灣醫學中心就是在這種資源隨時可能耗盡的懸崖邊努力撐著。好幾次他轉病人回台灣，都會覺得很煩，人群密集、等空床、等醫護好不容易生出空檔來接病人、等醫師交班，「這都不是現場醫護人員的問題，這就是制度下，活生生的、我們自豪的醫療品質」。而當他把病人轉送回日本的時候，一進醫院，四五個醫師、護理師圍在病人旁邊，為其抽血打點滴初步評估，接著，主治醫師好整以暇地聽他交接班，醫院也沒有其他的病人、家屬。

安東尼蘇指出，台灣的醫療有的是壓倒性的「可近性」，但這些都建立在壓榨醫護人員人力、精神壓力上。此外，在現行的健保給付制度下，急診只看重症會賠很多錢，所以醫院不可能把輕症病患趕回家，若是根源的給付標準沒有改變，什麼「珍惜醫療資源」的口號都是空談，「台灣的醫療系統沒有你想像的健全，這是政府、民眾都無法接受的事」。

人力 健保 台灣人 日本 醫學中心 醫護人員

延伸閱讀

遊日突發急病怎麼辦？內行人曝1救急法：千萬別直衝醫院

日本流感疫情過高峰 林氏璧曝最新數據：繼續全面下降

他感冒吃藥3天沒改善 醫聽到「關鍵4句話」喊：快急診

大S猝逝！有這些症狀不要拖 急診醫曝「燒吐喘昏」四字訣

相關新聞

「台醫療沒想像健全」醫師曝台日急診景象：優越感建在壓榨醫護上

藝人大S因流感併發肺炎於日本病逝，噩耗傳出後，除了引起民眾搶打疫苗，也讓部分人開始質疑在日就醫的風險，認為同樣情況若在台灣治療...

獨／巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 竟獲3千「開工紅包」

新年期間紅包象徵祝福與好運，有網友公司沒發開工紅包，但去公司路上巧遇「竹北吊車大王」，竟得到3千元紅包，讓網友羨慕不已。...

台北10度寒流達標山區可望降雪 下周三變天降雨擴全台

入冬第三波寒流正在影響台灣，中央氣象署預報員官欣平表示，今天至下周一清晨寒流影響，留意10度左右低溫。下周三鋒面及南方雲...

影／寒流發威太平山降冰霰 遊客夜衝如願見銀白世界直呼幸運

寒流發威，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區氣溫降到攝氏零下1度，上午8時起陸續下起冰霰，枝頭也結了白色冰霜，遊客直呼「好美，超...

寒流發威！日媒研究揭「羽絨內穿啥最暖」：這件比毛衣更保暖

說到禦寒聖物相信大家都會想到人均一件的羽絨衣，以及充滿冬日氣氛的圍巾。然而，圍巾的戴法多樣，不同的戴法保暖效果亦不同。加上，若用了不正確的穿法穿羽絨，更會事倍功半，到底怎樣穿才能把保暖的效果最大化？有

宜蘭大雨特報 寒流發威持續低溫特報 2縣市探6度以下

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。