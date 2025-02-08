「台醫療沒想像健全」醫師曝台日急診景象：優越感建在壓榨醫護上

本月2日，藝人大S因流感併發肺炎於日本病逝，噩耗傳出後，除了引起民眾搶打疫苗，也讓部分人開始質疑在日就醫的風險，認為同樣情況若在台灣治療，結果或許會不同。對此，前急診醫師「安東尼蘇」在粉專發文表示，他造訪過不少日本醫學中心級的醫院，其醫療分級確實，而台灣急診的「醫療量能無上限」卻是建立在壓榨醫護人員的人力、精神壓力上，「當我們的國民，對這樣的可近性甚至產生優越感的時候，這樣的壓榨是看不到盡頭的」。

醫師安東尼蘇在FB粉專「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」發文感嘆，「看著網路上一堆台灣人數落日本醫療如何差勁，台灣醫療多麼棒，身為第一線醫療人員，實在有點五味雜陳」。

他分享過去進行國際醫療轉送的經驗，一次他去探訪在名古屋最大的醫學中心住院的台灣病患，兩位神經外科醫師半夜與他詳談病情並做轉送評估，還帶他參觀急診室，不大的空間內僅躺了兩床病人，「完全看不到忙進忙出疲於奔命的護理人員，和不耐久候對著櫃檯咆哮的家屬。整個急診室就是安靜、清潔、井然有序，就像是一個該讓病患好好休息的理想場所」。

安東尼蘇接著表示，某次他帶一位肋骨多處骨折的老先生回台灣，踏入林口長庚醫院時，到了像是大廳的地方時，初次體會到什麼叫「摩肩擦踵」，該空間的人口密度讓人連呼吸都不太順。

安東尼蘇指出，日本的醫療分級做得非常確實，基層醫院會對來診病患作分類，若是不能在當天領藥回家、必須住院或更進一步檢查的，就會往上轉第二級醫院；若是需要緊急處置或是危急病患，就會再往上轉到三級醫學中心。

而台灣的急診是「醫療量能無上限」的概念，「當通過了衛福部重度責任醫院的評鑑，就像跟某個惡魔簽訂了契約，這代表無論多少病患、是否超越了你人力負荷的上限，你都不能說不」、「你只能一直接新的病患，一直接轉院病患，你不能說抱歉我們沒辦法再接了，因為民眾、醫院、衛生管理機關都無法接受這種說法」。

安東尼蘇表示，台灣醫學中心就是在這種資源隨時可能耗盡的懸崖邊努力撐著。好幾次他轉病人回台灣，都會覺得很煩，人群密集、等空床、等醫護好不容易生出空檔來接病人、等醫師交班，「這都不是現場醫護人員的問題，這就是制度下，活生生的、我們自豪的醫療品質」。而當他把病人轉送回日本的時候，一進醫院，四五個醫師、護理師圍在病人旁邊，為其抽血打點滴初步評估，接著，主治醫師好整以暇地聽他交接班，醫院也沒有其他的病人、家屬。

安東尼蘇指出，台灣的醫療有的是壓倒性的「可近性」，但這些都建立在壓榨醫護人員人力、精神壓力上。此外，在現行的健保給付制度下，急診只看重症會賠很多錢，所以醫院不可能把輕症病患趕回家，若是根源的給付標準沒有改變，什麼「珍惜醫療資源」的口號都是空談，「台灣的醫療系統沒有你想像的健全，這是政府、民眾都無法接受的事」。