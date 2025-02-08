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旅日「無腦玩法」大受好評！過來人推爆：帶長輩超方便

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，旅行平台上推出很多一日遊，像是東京到箱根、輕井澤一日遊等，好奇發問「會不會踩雷？」。示意圖，本報系資料照片
一名網友分享，旅行平台上推出很多一日遊，像是東京到箱根、輕井澤一日遊等，好奇發問「會不會踩雷？」。示意圖，本報系資料照片

出國旅遊習慣自由行還是跟團？一名網友分享，旅行平台上推出很多一日遊，像是東京到箱根、輕井澤一日遊等，好奇發問「會不會踩雷？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有人在日本參加過一日遊旅行團嗎？」為題，指出KKday、klook等旅行平台，常常看到有一日遊行程可以購買，像是東京到箱根、輕井澤、日光一日遊，好處是不用自己規劃行程與來回交通，他也好奇發問「有沒有人參加過？踩雷機率大不大？」。

貼文一出後，多數網友都表示「獨旅用KKday、klook超方便啊」、「很讚啊！不用動腦，價格也還行，有些比自己跑還便宜」、「這種方式對於帶長輩就很方便，我也輕鬆」、「不雷，常態行程都有經驗了」、「自由行好幾天的行程，穿插幾個這種很實用，尤其需要深度導覽的」、「不用擔心交通，車上可以補眠」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「聽說人數不夠會臨時取消，有的團15人，有的20人，怕不小心遇到突發取消狀況」、「缺點是景點很多都走馬看花啊！」、「參加過一日富士山，但就真的像上面說的很趕，一個點20分鐘之類的就要上車了」、「行程不錯！只是都很緊湊」。

出國旅遊 旅行團 日本 獨旅 自由行 跟團

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