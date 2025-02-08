入冬第3波寒流達標 今天到明晨最冷 下周一明顯回暖

入冬第3波寒流達標，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台北站應該有降到9.9度，比起第2波的10.4度要更明確的達標。中北部空曠地區低溫則普遍在7至9度左右。

吳聖宇說，今天一整天到明天清晨溫度最冷，隨著空氣轉乾，水氣會愈來愈少，雖然新竹以北到東半部雲層還是相對較多，不過降雨的狀況已經在縮減，下半天到晚間應該只剩下很少量的小雨或飄雨，苗栗以南則有機會見到陽光露臉。明天仍是乾冷，桃園以北到東半部雲量較多，新竹以南為晴到多雲。

氣溫方面，吳聖宇表示，北部、東北部今天白天高溫預期也只有11至12度，中部、花東地區高溫13至15度，南部的高溫也只有15至17度。今晚到明天清晨，台南以北到宜蘭空曠地區配合輻射冷卻作用，低溫有機會降到6度或以下。

吳聖宇表示，明天白天溫度將略為上升，北部、東北部白天高溫13至15度，中部及花東地區高溫16至18度，南部高溫18至20度。明晚到下周一清晨仍要注意輻射冷卻低溫，台南以北到宜蘭空曠地區還是有機會降到7至9度低溫。下周一白天起溫度回升的幅度就會比較明顯開始出現。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。