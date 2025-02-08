影／寒流發威太平山降冰霰 遊客夜衝如願見銀白世界直呼幸運
寒流發威，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區氣溫降到攝氏零下1度，上午8時起陸續下起冰霰，枝頭也結了白色冰霜，遊客直呼「好美，超級讚」；園區表示目前道路沒有結冰，但提醒遊客上山前要到官網注意是否有道路管制。
太平山國家森林遊樂區從昨天入夜後持續降溫，約到攝氏零度至負1度，但因是乾冷天氣，並沒有下雪，清晨6時園區工作人員巡視，路面沒有結冰，因此正常開園，但低溫持續維持在攝氏0度，加上水氣助威，陸續下起冰霰。
「下雪了，好興奮喔！」有遊客凌晨2時30分從新竹出發直衝太平山，如願見到太平山成為一片銀白色世界；有第一次到太平山的遊客，原本以為不會遇到雪了，沒想到日出後冰霰從天有降，直說好幸運，好美。
園方表示，清晨6時開放後，已有400多輛車入園，聯外道路目前正常，若要上山，請先到官網留意交通相關資訊。
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