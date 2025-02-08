日本流感疫情過高峰 林氏璧曝最新數據：繼續全面下降

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專更新日本流感狀況，他表示，繼續全面下降。

林氏璧表示，根據日本國立感染症研究所的資料，1月27日到2月4日全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間是5.87人，比上1周的11.06幾乎減半，繼續下降。明顯從去年底最高峰的64.39人掉下來了。以此推估全日本該周新增約19萬4千人因流感就醫，最高峰時曾1周258萬人。2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到971.7萬人。

他說，有47個都道府縣相比於前周是減少的，很廣泛性的下降。當然還是有些區域流行狀況較高。東京降到3.79人，大阪則是3.34人，早已經小於10這個注意報的標準。最近5周間流感分型：A型流感H1N1占了87%。H3亞型占10%，B型占了4%。有日本專家根據往年經驗表示，要小心B型流感接下來可能再流行一波。雖然另外兩種比例似乎有增加，主要是因為H1N1大幅減少，還需要繼續觀察。

至於台灣的流感疫情，林氏璧表示，因為碰到過年多數門診休診，數字可能有低估，下周二應該會有比較確定的趨勢。

疾管署4日表示，第4周（1月19日至1月25日）及第5周（1月26日至2月1日春節期間）類流感門急診就診分別約16萬2千餘人次及9萬1千餘人次，其中第4周就診人次為近10個流感季最高。第5周因逢春節連假，多數門診休診，門急診就診人次為9萬1436人次，預期連假結束後就診人次將回升1至2周再逐漸下降。

林氏璧表示，台灣自去年10月1日至本月3日累計重症667例，年齡層以65歲以上長者為多、占57%，死亡病例累計132例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

另外，林氏璧表示，自去年9月1日至本月3日，新冠併發重症累計467例，其中102例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自去年10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達97%以上。新冠病毒並沒有離開，一直都在。