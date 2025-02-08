114年清明連假返鄉祭祖 金門機票10日上午9時開放訂位

114年清明節連假將於4月3日至4月6日展開，共計4天。為因應返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局宣布，台灣至金門的管制航線將於2月10日（周一）上午9時開放訂位，本次台金航線共規劃518架次、5萬1258個座位，並視需求適時增班，以確保旅客順利返鄉及出遊。

根據民航局規劃，本次清明連假航空疏運期自4月2日（周三）至4月7日（周一），為期6天，主要針對旅運需求較大的離島航線，包括澎湖、金門及馬祖，作為重點疏運對象，各航空公司已安排加開班機與放大機型，以提升運能，並將依實際需求機動調整航班。

金門縣政府提醒旅客，今年清明連假期間，部分航班將加註使用限制，特別是4月2日至4月4日，台灣出發往離島方向；4月5日至4月7日，離島出發返回台灣方向；這些航班的機票將標註「限當日當班次」及「逾期作廢」，旅客需依票面時間搭乘，避免影響運能分配，如因故無法搭乘，請務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以保障自身權益。