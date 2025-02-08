114年清明連假返鄉祭祖 金門機票10日上午9時開放訂位
114年清明節連假將於4月3日至4月6日展開，共計4天。為因應返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局宣布，台灣至金門的管制航線將於2月10日（周一）上午9時開放訂位，本次台金航線共規劃518架次、5萬1258個座位，並視需求適時增班，以確保旅客順利返鄉及出遊。
根據民航局規劃，本次清明連假航空疏運期自4月2日（周三）至4月7日（周一），為期6天，主要針對旅運需求較大的離島航線，包括澎湖、金門及馬祖，作為重點疏運對象，各航空公司已安排加開班機與放大機型，以提升運能，並將依實際需求機動調整航班。
金門縣政府提醒旅客，今年清明連假期間，部分航班將加註使用限制，特別是4月2日至4月4日，台灣出發往離島方向；4月5日至4月7日，離島出發返回台灣方向；這些航班的機票將標註「限當日當班次」及「逾期作廢」，旅客需依票面時間搭乘，避免影響運能分配，如因故無法搭乘，請務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以保障自身權益。
民航局建議，計畫於清明連假搭機的旅客應提前訂妥機位，避免於機場久候候補。此外，離島航班容易受到天候影響，建議旅客隨時關注最新氣象資訊，妥善規劃行程。搭機當日，請務必提早前往機場報到，攜帶身分證件，以確保順利登機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言