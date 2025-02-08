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周末寒流影響 賈新興：下周三起全台有雨、這天再迎冷氣團

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
寒流發威，各地寒冷。今天至周日寒流影響，大台北山區及花東多雲。記者余承翰／攝影
寒流發威，各地寒冷。今天至周日寒流影響，大台北山區及花東多雲。記者余承翰／攝影

寒流發威，各地寒冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天至周日寒流影響，大台北山區及花東多雲。下周一東北角有零星短暫雨，下周二恆春半島多雲，傍晚起屏東及南台東轉陰有局部雨。

賈新興說，下周三至下周四受南來水氣影響，下周三各地有局部短暫雨。下周四台南以南、桃園以北及宜花東有局部短暫雨，竹苗以南山區亦有零星短暫雨。下周五北海岸、基隆、東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後台中以南、竹苗山區及花東山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周六中午前，彰化以北及宜花東有局部短暫雨，午後山區有零星短暫雨。16日，受水氣移入影響，嘉義以北、恆春半島及宜花有零星短暫雨。16日晚上至17日，有受大陸冷氣團影響的機率，東北角及宜花東有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

寒流 賈新興

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