快訊

高雄連環殺人凶嫌愛搭訕無戒心高齡婦！ 殺大嫂後還故布疑陣

影／嘉市最大眷村經國新城大樓起火 1男租客嗆傷送醫

天冷泡湯藏風險！盤點11大泡湯注意事項 別讓舒適變負擔

全台急凍探5度極端低溫 下周一擺脫寒流

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天受寒流影響，天氣持續寒冷。記者潘俊宏／攝影
今天受寒流影響，天氣持續寒冷。記者潘俊宏／攝影

今天受寒流影響，天氣持續寒冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，晨間平地出現7至11度低溫，各地雲量較多，整體天氣陰沉。

不過，林孝儒表示，降雨主要影響北部及東部迎風面，且隨時間推移，環境水氣減少，降雨情況已有減緩趨勢。

他說，預測本波寒流影響至下周一清晨，各地將持續較寒冷，並隨乾空氣移入，北部及東部雖然雲量較多，但大致也無明顯降雨影響，而中南部則會轉晴時多雲天氣。預測北部及東部高溫僅有11至15度，中南部14至18度，而各地低溫普遍可降至8至11度外，且受輻射冷卻影響，中北部沿海空曠區及近山平地也可能出現5至7度極端低溫。

下周一起寒流減弱，林孝儒表示，各地氣溫逐步回升，天氣趨於穩定，以晴到多雲為主，降雨機率下降，這波穩定天氣可望持續至下周二，預測北部及東部高溫有18至22度，低溫約13至15度；中南部高溫20至24度，低溫約14至16度，雖然白天氣溫回升，但日夜溫差加大，早出晚歸注意保暖。

下周三天氣將再度變化，林孝儒表示，受南方雲系及北方鋒面靠近影響，全台雲量增多，降雨機率提升。下周四、周五東北季風增強，環境水氣偏多，氣溫略微下滑，北部及東部維持陰雨天氣，中南部山區也可能出現短暫降雨。初步預測，下周冷空氣較弱，但水氣較多，降雨機率較高。

林孝儒提醒，今天至下周一清晨天氣寒冷，注意防寒，特別是長輩、幼童及心血管疾病患者，外出時建議多加衣物，避免寒冷天氣對健康造成影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫

延伸閱讀

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

寒流大舉入侵！ 20縣市低溫特報 冰凍番薯再現全天嚴寒

馬祖6度、新北7度低溫 寒流今明影響最大 下周這時轉春季天氣

寒流報到越晚越冷 民眾應注意防寒

相關新聞

凌晨00：46嘉義大埔規模5.2地震 嘉南地區震度達4級

根據中央氣象局報告，今（8）日凌晨00:46左右，南部地區發生芮氏規模5.2有感地震。

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

寒流南下，各地氣溫下降中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣...

寒流發威！日媒研究揭「羽絨內穿啥最暖」：這件比毛衣更保暖

說到禦寒聖物相信大家都會想到人均一件的羽絨衣，以及充滿冬日氣氛的圍巾。然而，圍巾的戴法多樣，不同的戴法保暖效果亦不同。加上，若用了不正確的穿法穿羽絨，更會事倍功半，到底怎樣穿才能把保暖的效果最大化？有

橘世代／【熟齡保單】老後醫療 小心保險3誤區

小敏的爸爸癌症開刀住院後要請保險費用，才發現父親的「終身醫療險」，附約實支實付只到七十五歲，原來終身醫療不是終身保障！阿...

兒少未來教育發展帳戶 近4成未開戶

衛福部一○七年起推動「兒少未來教育發展帳戶」，希望協助低收入家庭兒少儲蓄脫貧，並培養理財觀念，但截至一一二年最新資料，已...

反覆發燒、肌肉痠痛別再拖！網議十大流感症狀要小心

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「流感症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大流感症狀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。