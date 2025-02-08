全台急凍探5度極端低溫 下周一擺脫寒流

今天受寒流影響，天氣持續寒冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，晨間平地出現7至11度低溫，各地雲量較多，整體天氣陰沉。

不過，林孝儒表示，降雨主要影響北部及東部迎風面，且隨時間推移，環境水氣減少，降雨情況已有減緩趨勢。

他說，預測本波寒流影響至下周一清晨，各地將持續較寒冷，並隨乾空氣移入，北部及東部雖然雲量較多，但大致也無明顯降雨影響，而中南部則會轉晴時多雲天氣。預測北部及東部高溫僅有11至15度，中南部14至18度，而各地低溫普遍可降至8至11度外，且受輻射冷卻影響，中北部沿海空曠區及近山平地也可能出現5至7度極端低溫。

下周一起寒流減弱，林孝儒表示，各地氣溫逐步回升，天氣趨於穩定，以晴到多雲為主，降雨機率下降，這波穩定天氣可望持續至下周二，預測北部及東部高溫有18至22度，低溫約13至15度；中南部高溫20至24度，低溫約14至16度，雖然白天氣溫回升，但日夜溫差加大，早出晚歸注意保暖。

下周三天氣將再度變化，林孝儒表示，受南方雲系及北方鋒面靠近影響，全台雲量增多，降雨機率提升。下周四、周五東北季風增強，環境水氣偏多，氣溫略微下滑，北部及東部維持陰雨天氣，中南部山區也可能出現短暫降雨。初步預測，下周冷空氣較弱，但水氣較多，降雨機率較高。

林孝儒提醒，今天至下周一清晨天氣寒冷，注意防寒，特別是長輩、幼童及心血管疾病患者，外出時建議多加衣物，避免寒冷天氣對健康造成影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。