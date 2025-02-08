新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

寒流南下，各地氣溫下降中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市平地的最低氣溫為新北石碇7.0度，其次是苗栗三灣7.2度、桃園楊梅7.8度、基隆七堵8.0度。台北測站10.0度已符合寒流的標準，為入冬以來第3波。各地區平地的最低氣溫約在7至11度。

中央氣象署持續發布低溫特報，今天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今天彰化以北、宜蘭、花蓮、台東、金門及馬祖局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

吳德榮說，今天白天起水氣逐漸減少，大台北、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨的機率；北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫約可降至5度左右，應注意保暖，農漁養殖業、慎防寒害發生。北部6至12度、中部8至18度、南部10至19度、東部9至18度。

明天至下周一清晨寒流影響，天氣好轉，吳德榮表示，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率；北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫仍在5度左右，應持續注意保暖、慎防寒害發生。

至於高山有無降雪機會？吳德榮表示，今晚起高山的飄雪條件，隨著水氣逐漸減少，機率逐漸降低。明天高山水氣少，氣溫又回到零度以上，已無降雪條件。

下周一白天至下周三逐日回暖，吳德榮表示，下周一、下周二各地晴朗穩定，日夜溫差很大；下周三元宵節南方水氣逐漸北上、帶來降雨機率，但各國模擬的降雨狀況、差異很大，續觀察。

吳德榮說，下周四鋒面通過，伴隨局部降雨，冷空氣雖不強，但北台灣仍明顯轉涼。下周五受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。由於天氣系統移動快速，需密切觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。