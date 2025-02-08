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寒流發威各地酷寒山區可望迎雪 下周三全台降雨機率高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
寒流來襲，周末各地寒冷。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
寒流來襲，周末各地寒冷。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

寒流影響，中央氣象署持續發布低溫特報，今天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今天彰化以北、宜蘭、花蓮、台東、金門及馬祖局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

根據中央氣象署資料，今天平地最低溫是連江縣的馬祖測站6.0度，本島平地最低溫是新北市國五S006K測站7.0度。

氣象署說，今天白天氣溫回升不多，北部、宜蘭、金門約10至11度，中南部、花東地區及澎湖高溫約13至15度，馬祖整天5至6度，做好保暖的措施；水氣稍減，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

今天迎風面北部及宜蘭1000公尺以上山區有局部降雪機率，中部3000公尺以上高山今晨也有零星降雪機率，上山活動的民眾務必注意路況。

明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣寒冷，下周一白天起寒流減弱，各地可見到陽光、氣溫逐漸回升，日夜溫差大；迎風面基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二輻射冷卻影響，早晚天氣仍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，入夜後南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣。

下周三全台降雨機率高，中南部及台東地區受南方雲系影響有局部短暫陣雨，北部、宜花地區因鋒面接近轉為有局部短暫陣雨的天氣。

下周四東北季風增強，北部、宜蘭天氣稍轉涼，其它地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

下周五東北季風影響，北部、宜蘭天氣較涼，其它地區早晚亦涼；迎風面水氣稍減，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

下周六至17日東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其它地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一晚間至下周二白天馬祖及台中至台南，下周二晚至下周三金門、馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度。後期冷空氣強度及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

氣溫 馬祖

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