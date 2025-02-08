天氣展望 氣象署：周末天氣乾冷、隨後氣溫回升水氣增
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，第1周期初乾冷空氣南下，各地寒冷、雨量偏少。
氣象署說，第1周期中起氣溫回升，雨量方面，陸續受鋒面接近、南方雲系北移及東北季風影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨。第2周期末北方冷高壓系統有增強趨勢。近期天氣變化快速，且有較大的預報不確定性，隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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