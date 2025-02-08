寒流大舉入侵！ 20縣市低溫特報 冰凍番薯再現全天嚴寒

第3波寒流影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地氣溫逐漸下降中，愈來愈寒冷，風勢強勁。今天是這波寒流最寒冷時刻，尤其北部溼度高，全天特別嚴寒；其他地區白天陽光照射，有陽光的地方相對舒適，但陰暗處寒冷，只要太陽下山，氣溫就會快速下降。

根據中央氣象署資料，今天平地最低溫是連江縣的馬祖測站6.0度，本島平地最低溫是新北市國五S006K測站7.0度。氣象署持續發布低溫特報，今天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今天彰化以北、宜蘭、花蓮、台東、金門及馬祖局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天的溫度跟昨天有極大差異，務必注意接下來的溫度驟變，身體有任何不適一定要盡速就醫。󠀠

周末寒流最低溫預估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北至苗栗、宜蘭、金馬地區，都會或市區7至10度、平原空曠區6至10度、內陸近山區6至10度、竹苗丘陵區6至10度、金門、馬祖5至8度。台中至台南、花蓮、澎湖地區，都會或市區9至12度、平原空曠區8至11度、內陸近山區8至11度。高雄、屏東、台東地區，都會或市區9至13度、平原空曠區9至13度、內陸近山區8至12度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。